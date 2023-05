Les positions baissières des fonds spéculatifs mondiaux ont atteint leur plus haut niveau de l'année en avril, visant principalement les entreprises qui vendent des produits de consommation non essentiels, en pariant sur le fait que des temps plus difficiles réduiront les dépenses excessives, selon une note de Goldman Sachs datée de lundi.

Les fonds spéculatifs négociant les actions de sociétés américaines de consommation discrétionnaire proposant des téléviseurs à écran plat et des vacances en famille ont connu la plus forte vente nette notionnelle depuis octobre 2022, indique la note, publiée lundi et vue par Reuters.

Les paris sur la baisse des prix des actions de ces sociétés ont dépassé les positions haussières dans une proportion de presque deux pour un, ajoute la note.

L'automobile, les logiciels, l'hôtellerie, la restauration et les loisirs, le commerce de détail spécialisé, les médias interactifs et le divertissement figurent parmi les secteurs américains les plus vendus, selon la note.

Les noms de sociétés américaines ont attiré l'attention et les ventes à découvert en Amérique du Nord ont atteint leur niveau le plus élevé de l'année, selon Goldman.

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont atteint un plateau en mars, signe que les Américains sont peut-être devenus plus réticents à la hausse des prix, selon des données publiées la semaine dernière.

"Le consommateur finira par se heurter à un mur en raison du panorama toxique de l'inflation élevée, des taux plus élevés et des prix élevés de l'énergie", a déclaré Patrick Ghali, associé directeur de la société de conseil en fonds spéculatifs Sussex Partners.

L'épargne finira par se tarir et les consommateurs devront faire des choix difficiles. Les dépenses pourraient ralentir plus rapidement que prévu, et il est donc logique que les fonds spéculatifs se positionnent dans cette perspective.

GRAPHIQUE : Consommation personnelle aux États-Unis (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvygjdylvg/US%20personal%20consumption%20-Stephen%20Culp.PNG)

En Europe, les actions ont fait l'objet d'achats nets de la part des fonds spéculatifs pour le quatrième mois consécutif en avril, principalement en raison des achats effectués par les fonds spéculatifs pour sortir de leurs positions courtes dans les secteurs macroéconomiques, selon la note de Goldman Sachs. Une position courte reflète les investisseurs qui parient sur la faiblesse future du prix d'un actif.

Goldman Sachs a ajouté que les marchés développés d'Asie, en particulier le Japon, ont fait l'objet d'achats nets de la part des fonds spéculatifs.

Les actions japonaises ont fait l'objet d'achats nets de la part des fonds spéculatifs pour le quatrième mois consécutif et le niveau le plus élevé d'achats nets notionnels en deux ans, selon la note.

Les fonds spéculatifs mondiaux qui se concentrent sur l'achat et la vente d'actions ont affiché une augmentation de 0,58 % des rendements pondérés en fonction des actifs, selon la note. Ces fonds n'ont pas réussi à surpasser l'indice MSCI des actions mondiales, qui a augmenté de 1,36 % en avril.