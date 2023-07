Les fonds spéculatifs mondiaux se sont empressés de dénouer leurs paris sur la chute des actions cotées en bourse aux États-Unis, la persistance de la hausse menaçant leurs performances, ont indiqué JPMorgan Chase et Goldman Sachs à leurs clients dans des rapports.

"Pour les fonds spéculatifs, les positions courtes constituent un défi depuis le début du mois de juin en particulier", a déclaré JPMorgan, ajoutant que le débouclage des positions courtes est devenu "extrême" au cours des derniers jours.

Goldman Sachs a déclaré dans une note vendredi que la couverture des positions courtes dans les produits macro américains, qui comprennent des indices d'actions et des fonds négociés en bourse, a atteint le niveau le plus élevé depuis novembre 2020.

Le marché haussier américain a pris au dépourvu les gestionnaires de portefeuille, qui s'étaient positionnés plus tôt dans l'année en prévision d'un ralentissement économique dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, d'inflation galopante et de tensions géopolitiques. Cette couverture des positions courtes pourrait, à son tour, alimenter la hausse des actions, ce qui compliquerait encore la situation pour les vendeurs à découvert restants.

La performance des principaux indices américains a toutefois remis en question leurs positions moroses. Le Nasdaq a grimpé de plus de 42 % cette année et le S&P 500 de plus de 17 %, tandis qu'un panier d'actions américaines les plus vendues à découvert a progressé de 40 % depuis le début du mois de mai, selon JPMorgan.

Les résultats pour les fonds spéculatifs n'ont pas été bons. Dans l'ensemble, les fonds spéculatifs ont progressé de 3,45 % au cours du premier semestre de l'année, à la traîne des principaux indices boursiers.

Avec la persistance de la hausse, le sentiment des investisseurs est devenu plus positif, a ajouté JPMorgan dans sa note datée du 13 juillet.

Les achats nets, qui excluent les actions vendues, ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre de l'année dernière, selon Goldman Sachs. Toutefois, ce mouvement est principalement dû aux investisseurs qui achètent des actions pour couvrir leurs positions à découvert.

Néanmoins, les fonds spéculatifs ont également vendu plus de titres, principalement dans des secteurs tels que les produits de première nécessité, les services de communication et les technologies de l'information, selon Goldman Sachs.

Goldman Sachs et JPMorgan dirigent deux des plus grandes sociétés de courtage au monde, un secteur bancaire qui fournit des services de prêt et de négociation aux investisseurs et qui est en mesure de voir comment les grands fonds spéculatifs et les gestionnaires d'actifs se déplacent.