Selon une note de Goldman Sachs envoyée aux clients dimanche en fin de journée, les fonds spéculatifs ont terminé la semaine dernière en position d'engranger les bénéfices de leurs positions baissières sur la chute des actions bancaires.

Ils ont vendu des actions du secteur financier et des banques pendant neuf semaines consécutives, mais au lieu de se contenter d'abandonner leurs positions longues, les fonds ont ajouté des paris baissiers, selon la note consultée par Reuters.

Le secteur financier a été le secteur le plus vendu à l'échelle mondiale par la division de courtage de Goldman Sachs, la partie de la banque qui sert les fonds spéculatifs, selon la note.

Les actions mondiales ont chuté lundi et les actions européennes étaient sur le point de connaître leur pire journée depuis près de trois mois. Les actions bancaires ont encore reculé, même si les autorités américaines sont intervenues pour limiter les retombées de l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB).

Les fonds spéculatifs ne se sont pas contentés d'abandonner leurs positions haussières sur les actions bancaires, ils ont ajouté des positions courtes à partir de vendredi, pariant sur une baisse des actions bancaires, selon la note de Goldman.

Le rapport entre les positions haussières et baissières est tombé à son plus bas niveau depuis plus de huit ans.

De nombreux spéculateurs se sont entièrement retirés des actions bancaires et l'exposition nette aux banques américaines est à son niveau le plus bas depuis septembre 2021, selon la note.

Mark Dowding, directeur des investissements de BlueBay Asset Management, a déclaré que les mouvements importants des actions bancaires lundi pouvaient s'expliquer par le fait que les fonds spéculatifs semblaient avoir été positionnés à la baisse sur les obligations bancaires à échéance plus courte.

"Nous avons assisté à un événement aux États-Unis qui a fait qu'une seule banque notée A avait des obligations qui ne valaient presque rien en peu de temps, donc dans ce contexte, cela a un effet qui se traduit sur une base plus large", a-t-il dit.

Les actions des banques régionales et des petites banques américaines ont chuté en raison des craintes d'une retombée plus large dans le secteur bancaire.

Plus tôt dans la journée de lundi, la First Republic Bank a plongé de plus de 60 %, tandis que la Western Alliance Bancorp a perdu 11,5 %.

Les grandes banques ont été entraînées à la baisse dans les transactions de pré-marché aux États-Unis. Les actions de Wells Fargo ont chuté de 2,4%, Citi était en baisse de 1,9% et Bank of America a perdu 4,2% à 0945 GMT.