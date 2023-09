Les fonds spéculatifs mondiaux ont vendu des actions dans le secteur de l'énergie ces derniers jours au rythme le plus rapide depuis plus de six mois, selon une note de courtage de Goldman Sachs.

La banque a indiqué que la valeur des positions vendues entre le 22 et le 28 septembre se rapproche des niveaux records enregistrés au cours des cinq dernières années.

Les investisseurs ont abandonné presque tous les sous-secteurs de l'énergie, en particulier l'exploration et la production, le raffinage et la commercialisation, ainsi que le stockage et le transport, selon la note.

Les prix du pétrole ont grimpé de près de 30 % au troisième trimestre, les réductions de production de l'OPEP+ ayant réduit l'offre mondiale de brut. La fragilité de l'environnement macroéconomique pourrait toutefois réduire la demande mondiale de pétrole.

Goldman Sachs a déclaré que ses clients sous-pondèrent en moyenne le secteur de l'énergie.

La banque, qui est l'un des principaux fournisseurs de services de prêt et de négociation aux investisseurs par l'intermédiaire de son unité de courtage, est en mesure de suivre les tendances d'investissement des fonds spéculatifs.