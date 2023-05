Les fonds deviennent de plus en plus baissiers sur le cuivre alors que la reprise de l'industrie manufacturière chinoise ne répond pas aux attentes et que la croissance ralentit dans le reste du monde.

Le cuivre à trois mois du London Metal Exchange (LME) a brisé le bas de sa récente fourchette de négociation la semaine dernière, atteignant un plus bas de cinq mois de 8 136,50 dollars la tonne vendredi.

La position des investisseurs sur le contrat de cuivre du CME était déjà nettement courte avant la chute des prix de la semaine dernière, et les fonds ont également abandonné leurs positions longues sur le marché londonien au cours du mois dernier.

La négativité macroéconomique du cuivre est actuellement renforcée par la faiblesse de la situation microéconomique, avec la chute des importations chinoises et l'augmentation des stocks du LME.

LES INVESTISSEURS DEVIENNENT BAISSIERS

Les gestionnaires de fonds du CME ont brièvement flirté avec la position courte en mars, mais sont devenus nettement plus baissiers depuis le début du mois.

En l'espace de trois semaines, les positions courtes ont augmenté de 68 % pour atteindre 58 157 contrats. Les positions longues ont été ramenées à 41 987 contrats, soit près de la moitié du niveau atteint lors du pic de février, lorsque les investisseurs pariaient sur une reprise à plein régime en Chine après l'affaire COVID.

Les gestionnaires de fonds sont désormais en position nette courte sur le cuivre au CME, à hauteur de 16 170 contrats, ce qui représente la plus importante mise collective à la baisse depuis août de l'année dernière.

Le dernier rapport Commitments of Traders indique le positionnement à la clôture des marchés mardi dernier, avant que le cuivre ne sorte de sa fourchette de négociation.

Il est probable que les fonds d'investissement ont renforcé leurs positions vendeuses en réaction à l'évolution des prix, d'autant plus que le prix du cuivre à trois mois au LME a franchi la moyenne mobile à 200 jours, un indicateur technique très surveillé.

Le marché londonien a également connu un exode massif des gestionnaires de fonds du côté acheteur du cuivre au cours des dernières semaines.

Les fonds d'investissement ont réduit leur position nette longue de 25 737 contrats le 14 avril à seulement 4 813 contrats au 5 mai.

La dernière fois que les fonds d'investissement ont été nets vendeurs de cuivre au LME, c'était au premier semestre 2020, lorsque le métal était ébranlé par la première vague de COVID-19.

FAIBLE REPRISE

Le redressement de la Chine après la politique stricte de zéro COVID de l'année dernière n'a jusqu'à présent pas répondu aux attentes du point de vue des métaux.

La croissance a été tirée par le secteur des services, l'énorme secteur manufacturier du pays ayant du mal à prendre de l'élan.

La production industrielle s'est contractée en avril, selon les enquêtes officielles et les enquêtes menées auprès des directeurs d'achat du secteur privé. Les fabricants sont confrontés à la faiblesse de la demande, tant sur les marchés d'exportation que sur le marché intérieur, et en particulier à l'atonie persistante du secteur de la construction commerciale.

Bien qu'il y ait des signes d'une demande de super-cycle croissante dans les secteurs de la transition vers les énergies vertes, elle n'est manifestement pas encore assez forte pour contrer l'ancien cycle industriel.

Les perspectives macro-économiques obscures se reflètent dans la micro-optique baissière actuelle du cuivre.

Les importations chinoises de métal raffiné se sont effondrées cette année. Les entrées nettes ont chuté de 16 % en glissement annuel pour atteindre 700 000 tonnes au premier trimestre, et les chiffres préliminaires pour avril suggèrent qu'il s'est agi d'un autre mois à faible volume.

Cela s'explique à la fois par la baisse des importations et par la hausse des exportations de métal raffiné chinois. Les expéditions sortantes ont totalisé 102 000 tonnes au cours des trois premiers mois de 2023, soit une hausse de 56 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Une partie de ce métal a été acheminée vers les entrepôts du LME. La quantité de cuivre chinois garantie dans les entrepôts d'échange est passée de 925 tonnes à la fin du mois de janvier à 26 675 tonnes à la fin du mois d'avril.

AUGMENTATION DES STOCKS

Les livraisons de métal chinois ont aidé les stocks enregistrés au LME à se reconstituer, passant de 51 550 tonnes à la mi-avril à 76 875 tonnes aujourd'hui.

La quantité de cuivre en attente de chargement physique dans les entrepôts du LME est minime (225 tonnes), ce qui laisse supposer une faible demande au comptant pour l'échange de métal.

Les spreads du LME sont détendus, ce qui implique qu'il y a plus de métal dans l'ombre du marché. La période de référence cash-to-three-months < CMCU0-3> a clôturé vendredi avec un contango de 30,00 $ la tonne.

Les stocks sont toutefois encore faibles par rapport aux normes historiques.

Les stocks visibles mondiaux, y compris les trois bourses, les stocks fantômes du LME et les stocks sous douane de l'INE en Chine, ont augmenté de 112 000 tonnes pour atteindre 325 000 tonnes au cours du premier trimestre de cette année, mais sont toujours inférieurs de 56 000 tonnes à ceux de l'année précédente.

La réserve de stocks est mince et pourrait facilement disparaître si les importations de la Chine recommençaient à s'accélérer.

Selon Graeme Train, responsable de l'analyse des métaux et des minéraux chez Trafigura, l'arbitrage négatif sur les importations depuis le début de l'année s'explique autant par la faiblesse des stocks disponibles en dehors de la Chine que par la faiblesse de la demande en Chine.

La société commerciale est convaincue que la Chine reviendra en force sur le marché des importations à mesure que ses propres stocks seront épuisés.

Jusqu'à ce que cela se produise, les gestionnaires de fonds ne verront aucune raison de ne pas continuer à jouer le marché à découvert.

En effet, ils pourraient intensifier l'attaque baissière si le cuivre LME, qui s'est échangé pour la dernière fois à 8 300 dollars la tonne, ne parvient pas à franchir à nouveau la moyenne mobile sur 200 jours, à 8 360 dollars, et à retrouver sa fourchette de négociation précédente.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.