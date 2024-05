Au début du mois, les spéculateurs ont fortement réduit leurs positions à découvert sur le maïs de Chicago en raison du temps pluvieux qui a retardé les semis aux États-Unis, mais le rythme des semis de maïs est revenu à des niveaux proches de la normale la semaine dernière et les fonds sont revenus à la vente.

Toutefois, la diminution des estimations de la récolte de blé russe et les problèmes liés à la récolte de soja au Brésil ont incité les spéculateurs à réduire leurs positions baissières sur ces cultures.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 21 mai, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette à découvert sur le maïs CBOT d'environ 50 000 contrats pour atteindre 121 162 contrats à terme et options. Près de 80 % de ce mouvement provenait de la réintroduction de positions courtes brutes, la plus importante pour une semaine depuis près d'un an.

Au cours de la même semaine, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le soja du CBOT à 26 426 contrats, contre 42 665 la semaine précédente, établissant ainsi leur position la moins baissière depuis le début du mois de janvier.

Ils ont également réduit leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le blé du CBOT à 24 593 contrats, la plus faible depuis octobre 2022, contre une position courte nette de 28 251 contrats la semaine précédente.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 21 mai, les contrats à terme sur le maïs CBOT les plus actifs ont reculé de 2 %, mais le soja a progressé de 1,8 % et le blé a fait un bond de 3,7 %. La farine de soja a baissé légèrement, mais l'huile de soja a fait un bond de 5,6 %.

Malgré la baisse des prix à terme, les gestionnaires de fonds ont été acheteurs nets de contrats à terme et d'options sur le tourteau de soja du CBOT pour la septième semaine consécutive au cours de la semaine qui s'est achevée le 21 mai. Leur position nette longue est passée à 100 944 contrats, la plus importante depuis décembre, contre 99 210 la semaine précédente.

Jusqu'au 21 mai, les gestionnaires de fonds ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur l'huile de soja du CBOT à 46 521 contrats, son plus bas niveau en six semaines, soit une baisse de plus de 15 000 contrats au cours de la semaine.

Sur l'ensemble des marchés CBOT du maïs, du blé, du soja et des produits, y compris le blé de Kansas City et de Minneapolis, la position courte nette combinée des gestionnaires de fonds est d'environ 130 000 contrats à terme et options, soit un peu moins qu'il y a un an, mais dans un contexte relativement similaire.

La plus grande différence se situe au niveau du blé, car la position nette courte des gestionnaires de fonds du CBOT était d'environ 120 000 contrats il y a un an, contre environ 25 000 aujourd'hui. Leur position courte nette sur le blé de la côte du Kansas est d'environ 17 000 contrats, contre une position longue nette de 17 000 contrats il y a un an.

Entre mercredi et vendredi, les mouvements des contrats à terme CBOT les plus actifs ont été les suivants : maïs en hausse de 1,5 %, soja en hausse de 1 %, blé inchangé, farine de soja en hausse de 3,8 % et huile de soja en baisse de 1,9 %. Le soja a atteint des sommets de près de cinq mois au cours de cette période et le blé a atteint son prix le plus élevé depuis juillet.

Les marchés américains étaient fermés lundi pour le Memorial Day, mais les négociants attendront le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture après la clôture de mardi pour s'assurer que les semis de maïs et de soja sont toujours en bonne voie après le temps humide généralisé dans les régions de l'ouest la semaine dernière. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.