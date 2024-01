Les forces américaines et britanniques ont mené une nouvelle série de frappes contre des cibles houthies au Yémen, ont déclaré lundi trois responsables américains. Il s'agit de la dernière mesure prise à l'encontre du groupe allié à l'Iran, qui s'en prend aux navires de la mer Rouge.

Les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, ont affirmé que leurs attaques s'inscrivaient dans le cadre de la solidarité avec les Palestiniens attaqués par Israël à Gaza.

Les responsables, qui se sont exprimés sous le couvert de l'anonymat, n'ont pas précisé le nombre de cibles touchées. Dans le passé, les forces américaines et britanniques ont principalement frappé les missiles et les sites radar des Houthis.

Les attaques des Houthis ont perturbé le transport maritime mondial et alimenté les craintes d'une inflation mondiale. Elles ont également renforcé les craintes que les retombées de la guerre entre Israël et le Hamas ne déstabilisent le Moyen-Orient.

Mais les multiples frappes américaines du mois dernier n'ont pas réussi à mettre fin aux attaques des Houthis contre le transport maritime.

Les porte-conteneurs s'arrêtent ou se détournent de la mer Rouge qui mène au canal de Suez, la route la plus rapide pour le transport de marchandises entre l'Asie et l'Europe. De nombreux navires ont été contraints d'emprunter la route plus longue qui passe par le cap de Bonne-Espérance.