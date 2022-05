Les forces de sécurité descendent dans la capitale alors que les protestations soudanaises entrent dans leur huitième mois

Des milliers de manifestants, les plus nombreux depuis environ deux mois, selon le journaliste, ont marché en direction du palais présidentiel dans le centre de Khartoum, manifestant pour un leadership civil et contre le coup d'Etat militaire du 25 octobre.

"Nous continuerons jusqu'à la fin", a déclaré Abdallah Mohamed, un manifestant de 28 ans. "Soit nous mourons, soit nous gagnons un gouvernement civil. Notre seul espoir de vie est de parvenir à la démocratie."

Le pays est toujours sans premier ministre depuis janvier, dans une impasse politique et une spirale économique après que les dirigeants militaires aient écarté du pouvoir un gouvernement dirigé conjointement par des civils et des militaires. Un processus en cours, parrainé par les Nations Unies et l'Union africaine, n'a toujours pas abouti à un accord entre les principales factions politiques du pays et les militaires.

Un journaliste de Reuters a estimé que les manifestants ont été accueillis par environ 2 000 membres de la police ainsi que par les Forces centrales de réserve, qui ont fait l'objet de sanctions américaines pour des violations présumées des droits de l'homme.

Les forces de sécurité ont quadrillé les quartiers résidentiels autour de l'itinéraire de la manifestation, lançant des gaz lacrymogènes sur les manifestants à partir d'environ 3,5 kilomètres du palais.

Les manifestants ont continué à marcher sur environ 2 kilomètres (1,2 miles), brûlant des pneus et des branches d'arbres pour bloquer les routes le long du chemin. Les forces de sécurité ont pu être vues en train de poursuivre les manifestants dans certaines rues secondaires et certains manifestants ont été vus blessés et emportés.

Les autorités locales ont souvent déclaré que le centre-ville, situé à environ un kilomètre du palais, est interdit aux manifestations pour des raisons de sécurité. Des fils barbelés et des camions-citernes ont été vus bloquant la zone.

Au moins 96 personnes ont été tuées dans les manifestations depuis octobre par les forces de sécurité, selon les médecins, et des milliers ont été blessées. Des avocats affirment que des dizaines de manifestants et d'activistes sont toujours en détention.

Le Comité central des médecins soudanais a déclaré dans un communiqué que des gaz lacrymogènes avaient été tirés devant l'hôpital Al-Jawda, connu pour soigner les manifestants blessés.