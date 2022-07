Les forces de sécurité soudanaises s'affrontent avec les manifestants après les morts de la manifestation

Les groupes de protestataires réclamant le retour à un régime démocratique ont déclaré qu'ils organiseraient une campagne illimitée de sit-in et d'autres actions pacifiques en réponse à ces décès.

Des médecins ralliés aux manifestants ont déclaré que les neuf personnes avaient été tuées pour la plupart par des tirs des forces de sécurité à Khartoum et dans les villes voisines d'Omdurman et de Bahri. Le conseil et le gouvernement au pouvoir au Soudan n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

"Le sit-in peut se développer mais nous devons le fortifier correctement", a déclaré Al-Reda al-Rasheed à Reuters alors qu'il se tenait avec d'autres manifestants en train de boire du thé et d'écrire des slogans dans le centre de Khartoum vendredi.

"Ceux qui sont venus d'Omdurman peuvent se joindre à notre sit-in et d'autres personnes des régions environnantes peuvent également nous rejoindre."

Des images publiées sur les médias sociaux ont montré des manifestations vendredi après-midi à Omdurman, Bahri et à Madani, au sud-est de Khartoum, et le sit-in à Khartoum se poursuivant dans la soirée.

Les rassemblements de jeudi sont intervenus après plus de huit mois de manifestations contre les dirigeants militaires qui ont organisé un coup d'État en octobre dernier, mettant fin à un accord de partage du pouvoir avec les civils convenu après le renversement d'Omar el-Béchir en 2019.

La police de l'État de Khartoum a déclaré dans un communiqué qu'elle avait utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau et procédé à des arrestations jeudi après que des manifestants équipés de pierres et de barres de métal se soient dirigés contre leurs positions.

Des dizaines de membres des forces de sécurité ont été blessés, dont certains grièvement, selon le communiqué. Une déclaration distincte du ministère de l'Intérieur a indiqué qu'une enquête serait ouverte sur le cas d'un manifestant que l'on voit sur des vidéos non vérifiées diffusées sur les médias sociaux, prétendument abattu dans la rue alors que les forces de sécurité armées avançaient.

Les policiers qui s'occupent des manifestants plutôt que de garder les sites n'étaient pas censés porter des armes à feu, a-t-il ajouté.

Le groupe de médecins - le Comité central des médecins soudanais - a déclaré vendredi qu'un autre manifestant battu lors de manifestations dans la capitale une semaine plus tôt avait succombé à ses blessures, portant à 113 le nombre de décès de manifestants depuis le coup d'État.

La commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a déclaré dans un communiqué qu'au moins 335 manifestants à travers le Soudan avaient été arrêtés, dont au moins 39 femmes et "un nombre considérable d'enfants".

Le gouvernement dirigé par les militaires n'a pas publié ses propres estimations des arrestations ou des décès.

Les Nations Unies, l'Union africaine et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui tentent de jouer un rôle de médiateur, ont déclaré qu'elles condamnaient "dans les termes les plus forts possibles l'utilisation d'une force excessive par les forces de sécurité" jeudi.

"Nous appelons une fois de plus les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la violence, cesser les arrestations et les détentions arbitraires, et respecter le droit à la liberté d'expression et de réunion", peut-on lire dans la déclaration commune.