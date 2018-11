Les forces gouvernementales repoussent l'EI dans le sud-est de la Syrie

AMMAN, 19 novembre (Reuters) - Plusieurs centaines de combattants du groupe djihadiste Etat islamique (EI) se sont retirés d'une zone escarpée située au coeur du sud-est de la Syrie où ils luttaient depuis plus de trois mois contre une offensive des forces gouvernementales, ont déclaré dimanche des rebelles et des habitants de la région.

D'après ces sources, les combattants de l'EI réfugiés sur les hauteurs de Tloul al Safa, à l'est de la région de Soueida, ont débuté leur repli ces derniers jours alors que les chars d'assaut de l'armée syrienne se rapprochaient, appuyés par des raids aériens.

Citant des sources au sein de l'armée syrienne, la presse officielle syrienne a rapporté que les forces gouvernementales ont hissé le drapeau syrien au-dessus d'un site situé près de Tloul al Safa.

L'EI, qui a perdu l'année dernière la plupart des territoires qu'il contrôlait en Syrie, a mené en juillet dernier des attaques coordonnées et commis des attentats à Soueida et dans les villages environnants, faisant plus de 200 morts.

Selon un ancien combattant rebelle, les djihadistes ont fui dans d'autres zones de la Syrie, dans des villes de l'ouest du pays et dans une zone désertique à l'est. (Suleiman al-Khalidi; Jean Terzian pour le service français)