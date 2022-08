Les forces israéliennes tuent un jeune Palestinien lors d'affrontements en Cisjordanie, selon des médecins

Au moins 30 Palestiniens ont été blessés, dont quatre par des balles réelles et trois dans un état critique, a déclaré le Croissant-Rouge palestinien.

Les médecins palestiniens ont identifié l'homme qui a été tué comme étant Waseem Khalifa, 18 ans, de Balata, le plus grand camp de réfugiés de Cisjordanie.

Des témoins ont déclaré que des affrontements ont éclaté lorsque les forces israéliennes sont arrivées pour protéger les fidèles juifs qui visitaient le Tombeau de Joseph, un site qui a été un point chaud.

L'armée israélienne a déclaré à Reuters qu'elle vérifiait l'incident.

Selon les médias israéliens, des Palestiniens armés ont échangé des tirs avec des soldats israéliens autour du site. Aucune victime israélienne n'a été signalée.

La semaine dernière, trois Palestiniens armés ont été tués lors d'une fusillade avec les forces israéliennes dans la ville de Naplouse, au nord du pays. Il s'agissait de l'incident le plus meurtrier en Cisjordanie depuis qu'Israël et le groupe militant palestinien Jihad islamique ont mis fin à trois jours de combats à Gaza, les pires depuis plus d'un an.

Les jets israéliens ont pilonné la bande de Gaza dans ce que l'armée a déclaré être une attaque préventive visant à prévenir une menace imminente pour Israël.

Au moins 49 personnes ont été tuées à Gaza, dont des civils et des enfants, et des centaines d'autres ont été blessées au cours des 56 heures de combats, qui ont également vu plus de 1 000 roquettes lancées vers Israël par le Jihad islamique.

Ces derniers mois, les forces israéliennes ont mené des raids quasi quotidiens en Cisjordanie après que des hommes originaires de la région aient mené des attaques de rue meurtrières en Israël.