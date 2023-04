Les forces paramilitaires soudanaises de soutien rapide (RSF) ont déclaré avoir accepté une trêve de 72 heures pour des raisons humanitaires, à compter de 6 heures du matin (0400 GMT) vendredi, proposant un répit potentiel dans un conflit militaire de six jours avec l'armée soudanaise.

"La trêve coïncide avec l'Aïd Al-Fitr (fête musulmane) ... afin d'ouvrir des couloirs humanitaires pour évacuer les citoyens et leur donner la possibilité de saluer leurs familles", a déclaré la RSF dans un communiqué.

La RSF a déclaré qu'elle avait dû agir en "légitime défense" pour repousser ce qu'elle a décrit comme une tentative de coup d'État, ajoutant qu'elle s'était engagée à respecter un "cessez-le-feu complet" pendant la période d'armistice.

L'armée soudanaise n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Plus de 330 personnes ont été tuées jusqu'à présent dans la violente lutte pour le pouvoir qui a éclaté le week-end dernier entre deux dirigeants de la junte militaire au pouvoir au Soudan, auparavant alliés.

Les combats les plus violents entre l'armée et le RSF se sont déroulés dans et autour de la capitale Khartoum - l'une des plus grandes zones urbaines d'Afrique - et au Darfour, toujours marqué par un long conflit qui s'est achevé il y a trois ans.