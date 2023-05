Les factions belligérantes du Soudan se sont engagées tôt vendredi à protéger les civils et l'acheminement de l'aide humanitaire, mais n'ont pas convenu d'un cessez-le-feu et restent très éloignées l'une de l'autre, ont indiqué des responsables américains.

Après une semaine de pourparlers dans le port saoudien de Djedda, l'armée soudanaise et les forces paramilitaires rivales de soutien rapide (RSF) ont signé une déclaration selon laquelle elles s'efforceraient d'obtenir un cessez-le-feu à court terme dans le cadre de nouveaux pourparlers, ont-ils déclaré.

"Les deux parties sont très éloignées l'une de l'autre", a déclaré un haut fonctionnaire du département d'État américain sous le couvert de l'anonymat. Les négociateurs travaillant avec les médiateurs saoudiens et américains se sont fixé pour objectif de parvenir à un accord de cessez-le-feu dans un délai de 10 jours maximum, a indiqué ce responsable.

Jeudi, des affrontements ont secoué Halfaya, un point d'accès à la capitale Khartoum, alors que les habitants entendaient des avions de guerre tournoyer au-dessus de Khartoum et des villes voisines de Bahri et Omdurman, mais les combats semblaient plus calmes que mercredi.

En public, aucune des deux parties n'a montré qu'elle était prête à proposer des concessions pour mettre fin au conflit qui a éclaté soudainement le mois dernier, menaçant de faire basculer le Soudan dans une guerre civile, tuant des centaines de personnes et déclenchant une crise humanitaire.

Les précédents accords de cessez-le-feu ont été violés à plusieurs reprises, laissant les civils dans un paysage terrifiant de chaos et de bombardements, avec des coupures d'électricité et d'eau, peu de nourriture et un système de santé qui s'effondre.

Le haut fonctionnaire du département d'État a déclaré que la déclaration signée tôt vendredi visait à améliorer l'acheminement de l'aide humanitaire et à commencer à rétablir les services d'eau et d'électricité.

Les médiateurs espèrent qu'il sera possible "d'organiser le retrait des forces de sécurité des hôpitaux et des cliniques, et de procéder à l'enterrement respectueux des morts", a déclaré le responsable.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les combats ont fait plus de 600 morts et plus de 5 000 blessés. Le ministère de la santé a déclaré qu'au moins 450 personnes avaient été tuées dans la région du Darfour occidental.

De nombreuses personnes ont fui Khartoum et le Darfour, déracinant 700 000 personnes à l'intérieur du pays et en envoyant 150 000 réfugiés dans les États voisins, selon les chiffres de l'ONU.

Cameron Hudson, du Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, a déclaré que la mise en œuvre d'un accord, quel qu'il soit, serait difficile.

"Ils sont engagés dans une lutte sans merci, ils signeront un bout de papier et Washington célébrera une grande victoire, mais je ne pense pas que cela changera la dynamique du conflit", a déclaré M. Hudson.

Les pays occidentaux ont condamné les abus commis par les deux parties lors d'une réunion sur les droits de l'homme à Genève, mais l'envoyé du Soudan dans cette ville a déclaré que le conflit était "une affaire interne".