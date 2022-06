Les forces russes atteignent le centre d'une ville clé d'Ukraine, les États-Unis vont envoyer des roquettes de précision à Kiev

Mais dans un coup de pouce à l'Ukraine, enfermée dans une lutte acharnée contre l'armée d'invasion, les États-Unis ont annoncé un nouveau paquet d'armes de 700 millions de dollars pour Kiev qui comprendra des systèmes de roquettes avancés capables de frapper des cibles jusqu'à 80 km de distance.

Moscou a accusé les États-Unis d'ajouter "de l'huile sur le feu" et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que la fourniture des lance-roquettes soulevait le risque qu'un "pays tiers" soit entraîné dans le conflit.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que l'Ukraine avait promis à Washington de ne pas utiliser les systèmes de roquettes pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. Le président américain Joe Biden espère que l'intensification des livraisons d'armes contribuera à pousser Moscou à négocier la fin de la guerre, qui en est à son quatrième mois.

Après des jours de combats intenses autour de Sievierodonetsk, dont une grande partie a été détruite par les bombardements de l'artillerie russe, les troupes russes avançaient lentement dans les rues de la ville.

"L'ennemi est entré dans le centre de Sievierodonetsk et tente de prendre des positions. La situation est très difficile", a déclaré le porte-parole militaire ukrainien Oleksandr Motuzyanyk lors d'un briefing.

"Je ne veux pas évaluer ou donner un quelconque pourcentage de ce que nous contrôlons et ne contrôlons pas. Nous connaissons les objectifs de l'ennemi et nous faisons tout pour les empêcher d'être atteints", a-t-il ajouté.

Si la Russie s'empare de la ville et de sa jumelle Lysychansk, plus petite, sur la rive ouest du fleuve Siverskyi Donets, elle détiendra la totalité de Louhansk, l'une des deux provinces du Donbas que Moscou revendique au nom des séparatistes et un objectif de guerre clé du président russe Vladimir Poutine.

Le gouverneur de la province, Serhiy Gaidai, a déclaré que 70% de la ville était sous contrôle russe, environ 10-15% "une sorte de zone grise" et le reste tenu par les défenseurs ukrainiens.

"Il y a eu quelques contre-attaques dans des rues séparées", a-t-il déclaré.

Environ 15 000 personnes sont restées dans la ville, a-t-il dit.

"Il y a des civils là-bas dans des abris anti-bombes, il en reste un certain nombre, dont la plupart ne souhaitaient pas partir."

Il a également déclaré qu'une frappe aérienne russe avait touché mardi l'usine chimique Azot à Sievierodonetsk, faisant exploser un réservoir d'acide nitrique toxique et dégageant un panache de fumée rose. Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante la cause de l'incident.

Gaidai a déclaré que Lysychansk était plus facile à défendre car elle est située sur une colline mais que les forces russes la cibleraient avec de l'artillerie et des mortiers une fois qu'elles auraient le contrôle total de Sievierodonetsk.

Le leader de la République populaire de Louhansk, pro-Moscou, Leonid Pasechnik, a déclaré à l'agence de presse TASS que les mandataires russes avaient avancé plus lentement que prévu pour sauvegarder les infrastructures de la ville et "faire preuve de prudence autour de ses usines chimiques".

Jan Egeland, directeur de l'agence humanitaire Norwegian Refugee Council qui a longtemps opéré à partir de Sievierodonetsk, a déclaré que jusqu'à 12 000 civils restent piégés dans les feux croisés, sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture, aux médicaments ou à l'électricité.

Poutine a envoyé ses troupes au-delà de la frontière dans le cadre de ce qu'il appelle une opération militaire spéciale le 24 février pour désarmer et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et ses alliés considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre d'agression et l'Occident a imposé des sanctions sévères à la Russie dans le but d'étrangler son économie.

Des milliers de personnes ont été tuées en Ukraine et des millions d'autres déplacées depuis le début de l'invasion.

PAQUET D'ARMES

Outre les systèmes de roquettes de précision HIMARS, le nouveau paquet américain comprend des munitions, des radars de contre-feu, des radars de surveillance aérienne, des missiles antichars Javelin supplémentaires et des armes antiblindage, ont indiqué des responsables.

"Les États-Unis se tiendront aux côtés de nos partenaires ukrainiens et continueront à fournir à l'Ukraine des armes et des équipements pour se défendre", a déclaré le président Biden dans un communiqué.

La décision de donner à l'Ukraine les systèmes de roquettes a été prise après que Washington a reçu l'assurance de Kiev qu'elle ne les utiliserait pas pour frapper des cibles à l'intérieur du territoire russe, ce qui pourrait gravement aggraver la guerre.

L'Ukraine recherchait des systèmes de lancement de roquettes multiples (MLRS) tels que les HIMARS M270 et M142 afin de disposer d'une plus grande puissance de feu à plus longue portée pour frapper les concentrations de troupes russes et les stocks d'armes à l'arrière des forces russes.

Le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jonathan Finer, a déclaré que Washington pensait que le système répondrait aux besoins de Kiev.

"Il s'agit d'un conflit défensif que les Ukrainiens mènent", a déclaré Finer dans une interview accordée à CNN. "La Russie s'est attirée des ennuis en lançant une invasion dans un pays souverain à partir de son territoire."

Ces nouvelles fournitures s'ajoutent à des milliards de dollars d'équipements tels que des drones et des missiles anti-aériens.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que ces fournitures n'encourageraient pas les dirigeants ukrainiens à reprendre les pourparlers de paix qui sont dans l'impasse.

"Nous pensons que les États-Unis ajoutent volontairement et avec diligence de l'huile sur le feu", a déclaré M. Peskov.