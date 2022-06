Les forces russes avancent dans une ville-usine, les États-Unis vont envoyer des roquettes de précision à l'Ukraine

L'état-major de l'Ukraine a déclaré que les forces russes, dont l'invasion dure depuis 98 jours, pilonnaient les infrastructures des régions de l'est et du sud, y compris la ville industrielle de Sievierodonetsk, d'une importance symbolique, dans laquelle elles sont entrées le 27 mai. Elle a été le principal centre de leur offensive terrestre pendant plusieurs semaines.

Sievierodonetsk est une ville de l'ère soviétique qui abrite une grande usine chimique. Selon le gouverneur local, une frappe aérienne russe a touché mardi une grande usine chimique de la ville, faisant exploser un réservoir d'acide nitrique toxique.

La Russie "a attaqué l'usine Azot depuis un avion, ce qui a entraîné la libération de substances toxiques", a déclaré le gouverneur Serhiy Gaidai, qui a exhorté les résidents à rester à l'intérieur. Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante la cause de l'incident.

Le président Joe Biden a annoncé la fourniture de systèmes de roquettes de précision et de munitions pouvant frapper des cibles russes à longue portée, dans le cadre d'un programme d'armement de 700 millions de dollars qui devrait être dévoilé mercredi.

"Nous avons agi rapidement pour envoyer à l'Ukraine une quantité importante d'armes et de munitions afin qu'elle puisse se battre sur le champ de bataille et être dans la position la plus forte possible à la table des négociations", a écrit M. Biden dans une tribune publiée dans le New York Times.

Un haut responsable de l'administration Biden a déclaré que les nouvelles fournitures - qui viennent s'ajouter à des milliards de dollars d'équipements tels que des drones et des missiles anti-aériens - comprenaient le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142 (HIMARS), que Kiev a déclaré être "crucial" pour contrer les attaques de missiles russes.

L'Ukraine a salué la fourniture d'armes par l'Occident, qui a notamment déployé des obusiers M777 le long de la ligne de front dans la région de Louhansk qui comprend Sieverodonetsk, bien que le gouverneur régional Gaidai ait décrié une vision "rose" de la situation.

"Les armes arrivent, mais pas dans les volumes que nous souhaitions", a-t-il déclaré. "Il n'y aura pas de victoire en un instant grâce à l'obusier 777".

Répondant aux préoccupations selon lesquelles des armes telles que les HIMARS pourraient entraîner les États-Unis dans un conflit direct, les hauts responsables de l'administration ont déclaré que l'Ukraine avait donné l'assurance que les missiles ne frapperaient pas à l'intérieur de la Russie.

La Russie, cependant, a mis en garde contre un risque accru de confrontation directe avec les États-Unis. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré à l'agence de presse d'État RIA Novosti que Moscou voyait ce développement de manière "extrêmement négative".

FORCES NUCLÉAIRES

Peu après l'annonce de la décision américaine, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces nucléaires russes tenaient des exercices dans la province d'Ivanovo, au nord-est de Moscou, a rapporté l'agence de presse Interfax.

Quelque 1 000 militaires s'exerçaient à des manœuvres intenses en utilisant plus de 100 véhicules, y compris des lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux Yars, a déclaré le ministère cité.

Le rapport d'Interfax ne mentionne pas la décision des États-Unis de fournir de nouvelles armes.

La Russie a également terminé les essais de son missile de croisière hypersonique Zircon et le déploiera d'ici la fin de l'année sur une nouvelle frégate de sa flotte du Nord, a déclaré mercredi un officier militaire supérieur.

L'état-major général de l'Ukraine a déclaré que les forces russes continuaient à pilonner les quartiers nord, sud et est de Sievierodonetsk.

Si la Russie s'empare de la ville et de sa jumelle Lysychansk, plus petite, sur la rive ouest du fleuve Siverskyi Donets, elle détiendra la totalité de Louhansk, l'une des deux provinces de la région orientale du Donbas que Moscou revendique au nom des séparatistes et qui constitue un objectif de guerre clé du président Vladimir Poutine.

Les forces russes contrôlent désormais environ 70 % de la ville, a déclaré M. Gaidai. Il a précédemment déclaré que la ville a été largement réduite à des décombres.

"Certaines troupes ukrainiennes se sont retirées vers des positions plus avantageuses et préparées à l'avance", a déclaré Gaidai. Lysychansk était plus facile à défendre car elle est située sur une colline, mais les forces russes la cibleront avec de l'artillerie et des mortiers une fois qu'elles auront pris le contrôle total de Sievierodonetsk, a-t-il déclaré.

Le leader de la République populaire de Louhansk, pro-Moscou, Leonid Pasechnik, a déclaré à l'agence de presse TASS que les mandataires russes avaient avancé plus lentement que prévu pour sauvegarder les infrastructures de la ville et "faire preuve de prudence autour de ses usines chimiques".

Jan Egeland, directeur de l'agence d'aide Norwegian Refugee Council qui a longtemps opéré à partir de Sievierodonetsk, a déclaré que jusqu'à 12 000 civils restent piégés dans les tirs croisés, sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture, aux médicaments ou à l'électricité.

Avant la guerre, la ville comptait environ 120 000 habitants.

PAQUET D'ARMES

Le nouveau paquet américain comprend des munitions, des radars de contre-feu, un certain nombre de radars de surveillance aérienne, des missiles antichars Javelin supplémentaires, ainsi que des armes antiblindage, ont indiqué des responsables.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, accusé par ses détracteurs de traîner les pieds pour aider l'Ukraine, a déclaré mercredi que Berlin fournirait à Kiev son système de défense surface-air à moyenne portée IRIS-T.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a demandé davantage d'armes tout en reprochant à l'Union européenne, qui a accepté lundi de réduire les importations de pétrole russe, de ne pas avoir sanctionné plus tôt l'énergie en provenance de Russie.

L'UE a déclaré qu'elle interdirait les importations de pétrole russe par voie maritime. Les responsables ont déclaré que cela mettrait fin à deux tiers des exportations de pétrole russe vers l'Europe dans un premier temps, et à 90 % d'ici la fin de l'année.

En réponse à l'embargo pétrolier de l'UE, la Russie a élargi ses coupures de gaz vers l'Europe, faisant grimper les prix et intensifiant sa bataille économique avec Bruxelles.

La guerre a perturbé les exportations de blé et d'autres produits de base de l'Ukraine, entraînant une hausse des prix des denrées alimentaires pour les consommateurs, notamment dans les pays les plus pauvres du monde.

Le pape François a lancé un appel mercredi pour que tous les blocus sur les exportations de blé de l'Ukraine soient levés, affirmant que les céréales ne devraient pas être utilisées comme "arme de guerre".

Poutine a lancé ce qu'il appelle une opération militaire spéciale le 24 février pour désarmer et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et ses alliés occidentaux qualifient cette opération de prétexte sans fondement pour une guerre d'agression.