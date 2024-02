L'armée russe a pris le contrôle total de l'usine de coke et de produits chimiques d'Avdiivka, ont rapporté lundi les agences de presse de l'État russe, après que la majeure partie de la ville soit tombée aux mains des forces russes au cours du week-end, à l'issue de mois de combats dévastateurs.

La Russie a déclaré dimanche qu'elle contrôlait la ville dans la région de Donetsk, mais que des unités ukrainiennes étaient retranchées dans l'usine - le dernier bastion de l'Ukraine sur les bords nord-ouest d'Avdiivka.

"Des drapeaux russes ont été hissés sur les bâtiments administratifs de l'usine", a indiqué l'agence de presse TASS, citant une déclaration du ministère de la défense.

L'agence de presse nationale RIA a publié une courte vidéo aérienne en sourdine montrant des explosions sporadiques dans ce qui semble être une usine industrielle.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante la vidéo ou les rapports.

La chute d'Avdiivka est le plus grand gain de la Russie depuis qu'elle s'est emparée de la ville de Bakhmut en mai 2023, et survient presque deux ans jour pour jour après que le président Vladimir Poutine a déclenché une guerre à grande échelle en ordonnant l'invasion de l'Ukraine.

Avdiivka, qui comptait environ 32 000 habitants avant la guerre et que les Russes appellent Avdeyevka, a été brièvement prise en 2014 par des séparatistes soutenus par Moscou qui se sont emparés d'une partie de l'est de l'Ukraine, mais elle a été reconquise par les troupes ukrainiennes qui ont construit d'importantes fortifications.

Avdiivka se trouve dans la région industrielle du Donbas, à 15 km au nord de la ville de Donetsk, occupée par les Russes. Avant la guerre, cette cokerie datant de l'ère soviétique était l'une des plus grandes d'Europe.

L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Samedi, le colonel-général Oleksandr Syrskyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a déclaré que ses troupes s'étaient repliées sur des positions plus sûres à l'extérieur de la ville "pour éviter l'encerclement et préserver la vie et la santé des militaires".