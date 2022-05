Les forces russes dynamitent la ville ukrainienne de Sievierodonetsk après avoir revendiqué la prise de la ville de jonction ferroviaire.

Les gains russes de ces derniers jours indiquent un changement de dynamique dans la guerre, qui en est maintenant à son quatrième mois. Les forces d'invasion semblent proches de s'emparer de toute la région de Louhansk dans le Donbas, un des principaux objectifs de guerre du Kremlin, malgré la résistance ukrainienne.

Le ministère russe de la défense a déclaré samedi que ses troupes et les forces séparatistes alliées contrôlaient désormais totalement Lyman, site d'une jonction ferroviaire et situé à l'ouest de la rivière Siversky Donets dans la région de Donetsk, voisine de Luhansk.

Cependant, Hanna Malyar, vice-ministre ukrainien de la défense, a déclaré que la bataille pour Lyman se poursuivait, rapporte le site ZN.ua.

Il est probable que les forces russes tentent de traverser la rivière dans les prochains jours, lors de la prochaine phase de l'offensive du Kremlin dans le Donbas, a déclaré le ministère britannique de la défense dans son rapport quotidien sur le renseignement samedi.

Sievierodonetsk, située à environ 60 km (40 miles) de Lyman sur la rive orientale de la rivière et la plus grande ville du Donbas encore tenue par l'Ukraine, subit actuellement un lourd assaut des Russes.

"Sievierodonetsk est sous le feu constant de l'ennemi", a déclaré la force de police de l'Ukraine dans un message sur les médias sociaux samedi.

L'artillerie russe bombarde également la route Lysychansk-Bakhmut, que la Russie doit emprunter pour fermer un mouvement en tenaille et encercler les forces ukrainiennes.

"Il y a eu des destructions importantes à Lysychansk", a déclaré la police.

Le gouverneur de Louhansk, qui, avec Donetsk, constitue le Donbas, a déclaré vendredi que les troupes russes étaient déjà entrées dans Sievierodonetsk. Les troupes ukrainiennes pourraient devoir se retirer de la ville pour éviter d'être capturées, a déclaré le gouverneur Serhiy Gaidai.

Les forces russes ont progressé lentement mais sûrement dans le Donbas - dont de grandes parties étaient déjà contrôlées par les séparatistes soutenus par Moscou avant la guerre - après avoir échoué à capturer la capitale Kiev peu après leur invasion de l'Ukraine le 24 février.

Leurs tactiques impliquent des bombardements d'artillerie massifs et des frappes aériennes qui ont dévasté des villes et des villages.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré samedi que les forces ukrainiennes avaient repoussé huit assauts à Donetsk et à Louhansk au cours des 24 heures précédentes. Les attaques de la Russie comprenaient des assauts d'artillerie dans la région de Sievierodonetsk, a-t-il précisé.

"Si la Russie parvenait à s'emparer de ces zones, il est fort probable que le Kremlin le considérerait comme un succès politique important et le présenterait au peuple russe comme une justification de l'invasion", indique le rapport des services de renseignement britanniques.

BÂTIMENTS DÉTRUITS

Environ 90 % des bâtiments de Sievierodonetsk ont été endommagés, a déclaré Gaidai, avec 14 tours détruites lors des derniers bombardements. Plusieurs dizaines de membres du personnel médical sont restés à Sievierodonetsk, mais ils ont eu du mal à se rendre dans les hôpitaux à cause des bombardements, a déclaré le gouverneur de Luhansk.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Le président Volodymyr Zelenskiy est resté défiant dans son discours nocturne aux Ukrainiens.

"Si les occupants pensent que Louhansk et Sievierodonetsk seront à eux, ils se trompent. Donbas sera ukrainien", a déclaré Zelenskiy.

Des analystes de l'Institute for the Study of War, basé à Washington, ont déclaré que si les forces russes avaient commencé à lancer des assauts directs sur les zones bâties de Sievierodonetsk, elles auraient probablement du mal à prendre du terrain dans la ville elle-même.

"Les forces russes ont obtenu de piètres résultats dans les opérations en terrain urbain bâti tout au long de la guerre", ont-ils déclaré.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" pour démilitariser l'Ukraine et la débarrasser des nationalistes qui y menacent les russophones. Kiev et les pays occidentaux affirment que les affirmations de la Russie sont un faux prétexte à la guerre.

Des milliers de personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées et plusieurs millions ont fui leurs foyers dans la guerre. La destruction par la Russie de zones urbaines entières a suscité une large condamnation internationale, bien que Moscou nie avoir ciblé des civils.

Le président russe Vladimir Poutine n'a pas été dissuadé par un large éventail de sanctions occidentales contre la Russie, ni par des revers antérieurs sur le champ de bataille.

DILEMME PÉTROLIER

Les gains de la Russie dans l'Est font suite au retrait de ses forces des approches de Kiev, et à une contre-offensive ukrainienne qui a repoussé ses forces de la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv.

L'état-major de l'Ukraine a déclaré samedi que de multiples frappes russes avaient touché des communautés et des infrastructures proches de Kharkiv.

Sur le front diplomatique, les responsables de l'Union européenne ont déclaré qu'un accord pourrait être conclu d'ici dimanche pour interdire les livraisons de pétrole russe par voie maritime, qui représentent environ 75 % de l'approvisionnement du bloc, mais pas par oléoduc.

M. Zelenskiy a critiqué l'UE pour avoir retardé une telle interdiction.

Mais son pays a également reçu un approvisionnement régulier en armes de la part de ses alliés. Dans la dernière livraison de ce type, le ministre ukrainien de la défense, Oleksiy Reznikov, a déclaré samedi que l'Ukraine avait commencé à recevoir des missiles anti-navires Harpoon du Danemark et des obusiers automoteurs des États-Unis.