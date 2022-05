Les forces russes en progression atteignent l'autoroute clé des villes du Donbas

Trois mois après le début de son invasion de l'Ukraine, la Russie a abandonné son assaut sur la capitale Kiev et tente de consolider le contrôle de la région industrielle orientale de Donbas, où elle soutient une révolte séparatiste depuis 2014.

Elle a versé des milliers de troupes dans son assaut, attaquant de trois côtés pour tenter d'encercler les forces ukrainiennes à Sievierodonetsk et Lysychansk. La chute des deux villes, qui chevauchent le fleuve Siverskiy Donets, ferait passer la quasi-totalité de la province de Louhansk sous contrôle russe, un objectif de guerre clé du Kremlin.

"La Russie a l'avantage, mais nous faisons tout ce que nous pouvons" dans la bataille de la région, a déclaré le général Oleksiy Gromov, chef adjoint du département des opérations principales de l'état-major ukrainien.

Serhiy Gaidai, gouverneur de la province de Luhansk, a déclaré qu'environ 50 soldats russes avaient atteint l'autoroute et "ont réussi à prendre pied pendant un certain temps. Ils ont même installé une sorte de poste de contrôle à cet endroit".

"Le poste de contrôle a été brisé, ils ont été repoussés. En d'autres termes, l'armée russe ne contrôle pas la route maintenant, mais elle la bombarde", a-t-il déclaré dans une interview publiée sur les médias sociaux. Il a fait allusion à de nouveaux retraits ukrainiens, affirmant qu'il était possible que les troupes quittent "une colonie, peut-être deux. Nous devons gagner la guerre, pas la bataille".

"Il est clair que nos gars se retirent lentement vers des positions plus fortifiées - nous devons retenir cette horde", a-t-il déclaré.

Les analystes militaires occidentaux considèrent la bataille pour les deux villes comme un tournant potentiel dans la guerre, maintenant que la Russie a défini son objectif principal comme la capture de l'est.

SOBRIER

Les journalistes de Reuters opérant dans le territoire tenu par la Russie plus au sud ont vu la preuve de l'avancée de Moscou dans la ville de Svitlodarsk, où les forces ukrainiennes se sont retirées en début de semaine.

La ville est désormais sous le contrôle ferme des combattants pro-russes, qui ont occupé le bâtiment du gouvernement local et accroché à la porte un drapeau rouge portant le marteau et la faucille soviétiques.

Des images de drone filmées par Reuters du champ de bataille abandonné voisin montrent des dizaines de cratères marquant un champ vert entouré de bâtiments en ruines. Des combattants pro-russes s'agitaient dans des tranchées.

Les récents gains de la Russie dans le Donbas font suite à la reddition de la garnison ukrainienne de Mariupol la semaine dernière, et suggèrent un changement de dynamique sur le champ de bataille après des semaines au cours desquelles les forces ukrainiennes avaient avancé près de Kharkiv dans le nord-est.

"Les récents gains russes proposent une vérification sobre des attentes à court terme", a tweeté l'analyste de la défense Michael Kofman, directeur des études russes au groupe de réflexion américain CNA.

Les troupes russes ont percé les lignes ukrainiennes à Popasna, au sud de Sievierodonetsk, et menacent d'encercler les forces ukrainiennes, a-t-il écrit.

"La mesure dans laquelle cette percée à Popasna menace la position globale de l'Ukraine dépend du fait que les forces russes gagnent ou non du terrain."

Le conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, Vadym Denisenko, a déclaré lors d'un briefing que 25 bataillons russes tentaient d'encercler les forces ukrainiennes.

MAISONS DÉTRUITES

Il y a quelques semaines, ce sont les forces ukrainiennes qui avançaient, repoussant les troupes russes des faubourgs de Kharkiv vers la frontière russe. Mais Moscou semble avoir stoppé sa retraite à cet endroit, conservant une bande de territoire le long de la frontière et empêchant les troupes ukrainiennes de couper les lignes d'approvisionnement russes qui passent à l'est de la ville vers le Donbas.

De multiples explosions ont pu être entendues dans le centre de Kharkiv jeudi, alors que les forces russes se retranchaient et maintenaient le contrôle de leurs positions dans les villages au nord. Le gouverneur Oleh Synehubov a déclaré que les bombardements avaient tué quatre personnes.

"C'est bruyant ici, mais au moins c'est chez nous", a déclaré Maryna Karabierova, 38 ans, alors qu'une autre explosion se faisait entendre à proximité. Elle était revenue à Kharkiv après avoir fui en Pologne et en Allemagne plus tôt dans la guerre. "Cela peut arriver à tout moment, la nuit, le jour : voilà ce qu'est la vie ici".

L'avancée de Donbas a été soutenue par des bombardements d'artillerie massifs. Les forces armées ukrainiennes ont déclaré que plus de 40 villes de la région avaient été bombardées au cours des dernières 24 heures, détruisant ou endommageant 47 sites civils, dont 38 maisons et une école.

Dans un discours par vidéoconférence aux dirigeants d'autres États ex-soviétiques, le président Vladimir Poutine a minimisé l'impact des sanctions imposées par les pays occidentaux et la suspension des opérations en Russie par de nombreuses entreprises internationales.

"Les représentants de nos entreprises sont confrontés à des problèmes, bien sûr, notamment dans le domaine des chaînes d'approvisionnement et des transports. Mais néanmoins, tout peut être ajusté, tout peut être construit d'une nouvelle manière", a déclaré Poutine.

Des huissiers russes ont saisi plus de 7,7 milliards de roubles (123,2 millions de dollars) de Google que le géant technologique américain avait été condamné à payer dans le cadre d'une amende, a rapporté l'agence de presse Interfax. L'unité russe de Google a déclaré la semaine dernière qu'elle prévoyait de déposer son bilan après que les autorités aient saisi son compte bancaire.

L'attention mondiale s'est concentrée cette semaine sur le blocus russe des ports ukrainiens de la mer Noire, qui a interrompu les exportations de l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de céréales et d'huile de cuisson.

Les pays occidentaux affirment que Moscou fait du chantage aux pays pauvres en provoquant une crise alimentaire mondiale. La Russie affirme qu'elle ouvrira les ports si les sanctions sont levées.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou s'attend à ce que l'Ukraine accepte ses exigences lors de tout futur pourparlers de paix. Elle souhaite que Kiev reconnaisse la souveraineté russe sur la péninsule de Crimée dont Moscou s'est emparé en 2014, ainsi que l'indépendance des territoires revendiqués par les séparatistes.

Dans un discours prononcé devant des dignitaires à Davos, en Suisse, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que Poutine ne devait pas être autorisé à imposer des conditions de paix.

"Il n'y aura pas de paix dictée", a déclaré Scholz. "L'Ukraine ne l'acceptera pas, et nous non plus".