Les troupes russes sont engagées dans des combats avec les forces ukrainiennes à l'intérieur de la ville assiégée d'Avdiivka, qui fait l'objet d'un assaut russe soutenu depuis la mi-octobre, a déclaré l'armée ukrainienne jeudi.

Les forces russes ont tenté d'avancer sur la ville, connue pour sa vaste cokerie et considérée comme une porte d'entrée vers la ville de Donetsk, tenue par les Russes, à 20 km à l'est.

"Je peux le confirmer : oui, il y a des affrontements non seulement dans la zone des maisons privées au nord de la ville, mais aussi à l'intérieur de la ville elle-même", a déclaré Dmytro Lykhovyy, porte-parole de l'armée ukrainienne, à la télévision nationale.

Les troupes russes se sont concentrées au nord de la ville, dans le but de couper la seule route qui approvisionne les forces ukrainiennes dans la ville. La situation, a-t-il ajouté, est "difficile mais contrôlable".

Ravagée par les combats qui se déroulent dans la région depuis 2014 et qui se sont intensifiés en février 2022 lorsque la Russie a lancé son invasion totale de l'Ukraine, Avdiivka a subi de lourds dommages.

Le maire d'Avdiivka, Vitaliy Barabash, a déclaré qu'il y avait maintenant 941 résidents dans la ville qui abritait autrefois 32 000 personnes. La ville a été brièvement prise par les forces pro-russes lorsqu'elles ont capturé de grandes parties du territoire dans l'est de l'Ukraine en 2014, mais elle a été reprise par les troupes ukrainiennes qui ont ensuite installé d'importantes fortifications.

M. Barabash avait précédemment déclaré à la télévision nationale que les forces russes exerçaient une pression dans toutes les directions et que la situation était de plus en plus difficile pour les troupes ukrainiennes qui défendaient la ville.

"L'ennemi fait pression de toutes parts. Il donne l'assaut avec des forces très nombreuses", a déclaré M. Barabash, décrivant la situation comme "très difficile et brûlante".

La chute d'Avdiivka serait saluée par les autorités russes comme une victoire à l'arraché avant les élections du mois prochain, au cours desquelles le président Vladimir Poutine est presque certain d'être réélu.

L'état-major général de l'armée ukrainienne, dans son rapport du soir, a déclaré que ses forces avaient repoussé 17 attaques sur Avdiivka et cinq autres dans des zones voisines.

L'état-major général a également fait état d'un pilonnage russe intense près de Bakhmut, une autre ville dévastée qui est tombée aux mains des troupes russes en mai dernier, entraînant de lourdes pertes humaines dans les deux camps.

Les forces terrestres ukrainiennes ont déclaré que la situation était tendue dans tout l'Est, les troupes russes essayant de percer les défenses près de Chasiv Yar, une ville située à l'ouest de Bakhmut.