Les forces russes ont coupé les dernières voies de sortie d'une ville de l'est de l'Ukraine

Le dernier pont menant à la ville a été détruit, piégeant les civils restants et rendant impossible l'acheminement de l'aide humanitaire, a déclaré le gouverneur régional Sergei Gaidai, ajoutant qu'environ 70 % de la ville était sous contrôle russe.

L'Ukraine a lancé des appels de plus en plus pressants pour obtenir davantage d'armes lourdes occidentales afin d'aider à défendre Sievierodonetsk, qui, selon Kiev, pourrait détenir la clé de la bataille pour la région orientale de Donbas et du cours de la guerre, qui en est à son quatrième mois.

Tard lundi, le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la bataille pour le Donbas oriental resterait dans les annales comme l'une des plus brutales de l'histoire européenne. La région, qui comprend les provinces de Luhansk et de Donetsk, est revendiquée par les séparatistes russes.

"Pour nous, le prix de cette bataille est très élevé. C'est tout simplement effrayant", a-t-il déclaré.

"Nous attirons quotidiennement l'attention de nos partenaires sur le fait que seul un nombre suffisant d'artillerie moderne pour l'Ukraine garantira notre avantage."

L'objectif principal de la Russie est de protéger Donetsk et Louhansk, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, après que le dirigeant de l'une des régions séparatistes a demandé des forces supplémentaires à Moscou.

L'Ukraine a besoin de 1 000 obusiers, 500 chars et 1 000 drones, entre autres armes lourdes, a déclaré lundi le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak.

Moscou a publié le dernier de plusieurs rapports récents disant qu'elle avait détruit des armes et des équipements américains et européens.

Le ministère russe de la défense a déclaré que des missiles aériens de haute précision avaient frappé près de la gare ferroviaire d'Oudachne, au nord-ouest de Donetsk, touchant des équipements qui avaient été livrés aux forces ukrainiennes.

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a déclaré sur Telegram qu'Udachne avait été touché par une frappe russe dans la nuit de dimanche à lundi, sans préciser si des armes avaient été visées.

Moscou a critiqué les États-Unis et d'autres nations pour avoir envoyé des armes à l'Ukraine et a menacé de frapper de nouvelles cibles si l'Occident fournissait des missiles à longue portée.

ENCORE MARIUPOL ?

L'agence de presse russe RIA a cité un porte-parole séparatiste pro-Moscou, Eduard Basurin, affirmant que les troupes ukrainiennes étaient effectivement bloquées à Sievierodonetsk et devaient se rendre ou mourir.

La situation risquait de devenir comme Marioupol, "avec une grande poche de défenseurs ukrainiens coupés du reste des troupes ukrainiennes", selon Damien Magrou, porte-parole de la Légion internationale pour la défense de l'Ukraine qui a eu des forces à Sievierodonetsk.

Lors de la chute de Marioupol le mois dernier, des centaines de civils et de soldats ukrainiens gravement blessés ont été piégés pendant des semaines dans l'aciérie Azovstal.

La Russie a nié avoir ciblé des civils dans ce qu'elle appelle une "opération spéciale" visant à rétablir la sécurité et à "dénazifier" son voisin.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux estiment qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une invasion qui a tué des milliers de civils et fait craindre un conflit plus large en Europe.

Plus de 5 millions de personnes ont fui et le monde a été frappé par une crise alimentaire et énergétique, divisant les nations occidentales sur la façon de la gérer.

Après avoir échoué à prendre la capitale Kiev suite à l'invasion du 24 février, Moscou s'est concentré sur l'expansion du contrôle dans le Donbas, où les séparatistes pro-russes tiennent un territoire depuis 2014. La Russie a également tenté de s'emparer d'une plus grande partie de la côte ukrainienne de la mer Noire.

"L'ensemble du front est soumis à des bombardements constants", a déclaré le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, à la télévision ukrainienne lundi soir.

Les villes de Maryinka, Krasnohorivka, Vuhledar ont été touchées dans la ceinture productrice de charbon et Avdiivka, qui abrite une grande cokerie, a-t-il précisé.

Gaidai a déclaré qu'un enfant de six ans figurait parmi les personnes tuées lors du dernier bombardement de Lysychansk.

Des responsables de la région de Donetsk, contrôlée par les séparatistes soutenus par la Russie, ont déclaré qu'au moins trois personnes, dont un enfant, ont été tuées et 18 ont été blessées par un bombardement ukrainien qui a touché un marché dans la ville de Donetsk.

L'agence de presse Donetsk a montré des images d'étals en feu sur le marché central de Maisky et de plusieurs corps au sol. L'agence de presse a déclaré que des munitions d'artillerie de calibre 155 mm, conformes aux normes de l'OTAN, ont touché certaines parties de la région lundi.

Reuters n'a pas pu vérifier ces rapports de manière indépendante.

À Bakhmut, à Donetsk, une habitante qui a donné son nom de Valya a examiné les décombres d'un immeuble d'habitation qui, selon les autorités locales, a été touché par une frappe aérienne.

"Nous sommes allés nous coucher, nous sommes des personnes âgées, vous savez. Et puis tout d'un coup... C'est terrifiant, regardez ce qui s'est passé", a-t-elle déclaré. "Il n'y a rien de bon qui se passe ici."