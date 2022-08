Les forces russes pilonnent la région de Donetsk en Ukraine

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a également signalé le bombardement par les Russes de plus d'une douzaine de villes sur le front sud - notamment la région de Kherson, principalement contrôlée par les forces russes, mais où les troupes ukrainiennes ne cessent de conquérir du territoire.

Une grande attention a été portée à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine, par crainte d'une catastrophe suite aux nouveaux bombardements de ces derniers jours que la Russie et l'Ukraine se reprochent mutuellement.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la création d'une zone démilitarisée et le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a averti les soldats russes qui tireraient sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe ou l'utiliseraient comme base pour tirer qu'ils deviendraient une "cible spéciale" des forces ukrainiennes.

La centrale de Zaporizhzhia domine la rive sud d'un vaste réservoir sur le fleuve Dnipro. Les forces ukrainiennes qui contrôlent les villes situées sur la rive opposée ont subi des bombardements intenses de la part de la partie tenue par les Russes.

L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui cherche à inspecter la centrale, a mis en garde contre une catastrophe nucléaire si les combats ne cessent pas. Les experts nucléaires craignent que les combats n'endommagent les piscines de combustible usé ou les réacteurs de la centrale.

M. Zelenskiy a déclaré que l'Ukraine avait maintes fois proposé différents formats aux dirigeants russes pour des pourparlers de paix, sans progrès.

"Nous devons donc nous défendre, nous devons répondre à chaque forme de terreur, à chaque cas de bombardement - le bombardement féroce qui ne se relâche pas un seul jour", a-t-il déclaré dans des remarques vidéo tard le dimanche.

COMBATS DANS L'EST, LE SUD

Kiev a déclaré depuis des semaines qu'elle planifiait une contre-offensive pour reprendre Zaporizhzhia et la province voisine de Kherson, la plus grande partie du territoire que la Russie a saisi après son invasion du 24 février et qu'elle détient toujours.

Le commandement militaire ukrainien a déclaré tôt dimanche que les soldats russes avaient continué sans succès à attaquer les positions ukrainiennes près d'Avdiivka, qui, depuis 2014, est devenu l'un des avant-postes des forces ukrainiennes près de Donetsk.

L'expert militaire ukrainien Oleg Zhdanov a déclaré que la situation était particulièrement difficile à Avdiivka et dans les villes voisines, comme Pisky.

"La puissance de l'artillerie en place est insuffisante et nos forces demandent plus de soutien pour défendre Pisky", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée en ligne. "Mais la ville est fondamentalement sous contrôle ukrainien".

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits du champ de bataille.

La Russie qualifie son invasion de l'Ukraine d'"opération militaire spéciale" visant à démilitariser et à "dénazifier" son petit voisin. La guerre a poussé les relations entre Moscou et Washington à un point bas, la Russie ayant averti qu'elle pourrait rompre ses liens.

Alors que la Russie a été largement isolée sur la scène diplomatique mondiale, les médias d'État nord-coréens ont déclaré lundi que le président russe Vladimir Poutine avait dit au dirigeant Kim Jong Un que les deux pays développeraient des liens "complets et constructifs".

En juillet, la Corée du Nord a reconnu l'indépendance des "républiques populaires" de Donetsk et de Louhansk, soutenues par la Russie, et des responsables ont évoqué la possibilité d'y envoyer des travailleurs pour aider à la construction et à d'autres travaux.

L'Ukraine a immédiatement rompu ses liens avec Pyongyang à cause de cette initiative.

NAVIRES DE TRANSPORT DE GRAIN

Au milieu des combats, d'autres navires transportant des céréales ukrainiennes sont partis ou se sont préparés à le faire dans le cadre d'un accord conclu fin juillet pour atténuer la crise alimentaire mondiale.

Une cargaison à destination de l'Éthiopie, la première depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, se préparait à partir dans les prochains jours, tandis que des sources ont déclaré que le premier navire de céréales à quitter l'Ukraine dans le cadre d'un accord de l'ONU approchait de la Syrie.

"Le monde a besoin de la nourriture de l'Ukraine", a déclaré aux journalistes Marianne Ward, directrice adjointe du Programme alimentaire mondial. "C'est le début de ce que nous espérons être des opérations normales pour les personnes affamées du monde".

L'agence humanitaire a acheté plus de 800 000 tonnes de céréales en Ukraine l'année dernière.