Les forces russes tournent le regard vers Lysychansk dans la bataille pour l'est de l'Ukraine

Lysychansk est le nouveau centre de gravité de la guerre après la chute de sa ville jumelle de Sievierodonetsk samedi, une victoire pour la campagne de Moscou visant à s'emparer des provinces orientales de Luhansk et Donetsk au nom des séparatistes pro-russes.

L'agence de presse Tass a cité dimanche un responsable séparatiste affirmant que les forces de Moscou étaient entrées dans Lysychansk depuis cinq directions et qu'elles isolaient les défenseurs ukrainiens. Reuters n'a pas pu confirmer ce rapport.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces russes utilisaient l'artillerie pour tenter de couper Lysychansk du sud, mais n'a pas mentionné l'entrée des séparatistes dans la ville.

Elena, une femme âgée de Lysychansk, faisait partie des dizaines de personnes évacuées qui sont arrivées dans la ville de Pokrovsk, tenue par les Ukrainiens, en bus depuis les zones de front.

"Lysychansk, c'était une horreur, la semaine dernière. Hier, nous n'en pouvions plus", a-t-elle déclaré. "J'ai déjà dit à mon mari que si je mourais, il fallait m'enterrer derrière la maison".

L'agence RIA a cité un responsable séparatiste affirmant que les forces séparatistes avaient évacué dimanche plus de 250 personnes, dont des enfants, de l'usine chimique Azot de Sievierodonetsk.

La zone industrielle était la dernière partie de Sievierodonetsk tenue par les forces ukrainiennes avant qu'elles ne se retirent samedi après des semaines de combats intenses qui ont laissé la ville en ruines.

KYIV STRIKES

Des missiles russes ont frappé un immeuble d'habitation et près d'un jardin d'enfants à Kiev dimanche, alors que les dirigeants mondiaux se sont réunis en Allemagne pour discuter de nouvelles sanctions contre Moscou.

Le maire adjoint Mykola Povoroznyk a déclaré qu'une personne avait été tuée et six blessées dans la première attaque russe sur la capitale depuis des semaines.

Dans son discours du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré qu'une fillette de sept ans blessée avait été extraite des décombres d'un immeuble de neuf étages. Le père de la fillette a été tué lors de la frappe, a-t-il précisé.

"Elle n'était menacée par rien dans notre pays. Elle était totalement en sécurité, jusqu'à ce que la Russie elle-même décide que tout lui était désormais hostile - les femmes, les enfants, les jardins d'enfants, les maisons, les hôpitaux, les chemins de fer", a déclaré M. Zelenskiy.

Un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la frappe avait été effectuée à l'aide de quatre à six missiles à longue portée tirés depuis des bombardiers russes situés à plus de 1 000 km (621 miles) de distance, dans le sud de la Russie.

Le président américain Joe Biden a qualifié les frappes d'actes de "barbarie", alors que les dirigeants du Groupe des sept nations étaient réunis pour un sommet en Allemagne. La Russie nie avoir ciblé des civils.

D'autres dirigeants des pays du G7 se sont moqués du président russe Vladimir Poutine alors qu'ils étaient réunis pour une photo de groupe au début du sommet de trois jours.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a suggéré aux dirigeants de se dénuder la poitrine et de "leur montrer nos pectoraux", en référence aux poses torse nu de Poutine au fil des ans, notamment à cheval.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré : "Nous allons avoir droit à la démonstration d'équitation torse nu", ce à quoi la présidente de l'Union européenne Ursula von der Leyen a répondu : "Oh oui. L'équitation est la meilleure."

La Grande-Bretagne, le Canada, le Japon et les États-Unis ont proposé une interdiction des importations d'or en provenance de Russie, visant les riches Russes qui ont acheté des lingots refuges pour réduire l'impact financier des sanctions occidentales.

Les dirigeants réunis dans les Alpes bavaroises devraient également discuter d'un éventuel plafonnement du prix du pétrole russe et des efforts déployés pour lutter contre la flambée des prix mondiaux de l'alimentation et de l'énergie.

DES MISSILES FRAPPENT LE CENTRE DE LA VILLE

Dimanche, des missiles russes ont également frappé la ville centrale de Cherkasy, qui avait jusqu'à présent été largement épargnée par les bombardements, selon les autorités qui ont déclaré qu'une personne avait été tuée et cinq autres blessées.

Le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovych a déclaré que l'attaque avait également touché un pont stratégique reliant l'ouest de l'Ukraine et les champs de bataille de l'est.

"Ils essaient de limiter le transfert de nos réserves et des armes occidentales vers l'est", a-t-il déclaré à Reuters.

Le ministère russe de la défense a déclaré avoir utilisé des armes de haute précision pour frapper des centres d'entraînement militaire dans les régions de Tchernihiv, Zhytomyr et Lviv, une référence apparente aux frappes rapportées par l'Ukraine samedi. Il n'y a pas eu de commentaire immédiat sur les frappes de dimanche sur Kiev ou Cherkasy.

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février dans ce que le Kremlin a appelé une "opération militaire spéciale" pour débarrasser le pays des nationalistes d'extrême droite et assurer la sécurité de la Russie.

Kiev et l'Occident considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre de choix qui a tué des milliers de personnes, envoyé des millions de personnes fuir l'Ukraine et détruit des villes.

Le conflit a fait grimper les prix du gaz, du pétrole et des denrées alimentaires, poussé l'Union européenne à réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie russe et incité la Finlande et la Suède à demander leur adhésion à l'OTAN.