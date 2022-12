Les forces somaliennes et les milices claniques prennent une ville stratégique aux mains d'al Shabaab

Le gouvernement, soutenu par les troupes de l'UA et les milices claniques, affirme avoir tué environ 700 membres d'Al Shabaab et repris des dizaines de localités dans le cadre d'une campagne de plusieurs mois visant à relâcher le contrôle du groupe lié à Al Qaeda sur de vastes étendues du pays.

Mahamud Hasan Mahamud, le maire d'Adan Yabal dans la région de Middle Shabelle, a déclaré que l'armée et les milices avaient pris le contrôle de la ville et du district du même nom qui l'entoure sans rencontrer de résistance lundi.

"Ce district d'Adan Yabal était très important pour al Shabaab car c'est le cœur qui relie les régions centrales et le sud de la Somalie. C'était également leur principale base à partir de laquelle ils géraient les régions centrales", a déclaré Mahamud à Reuters tard dans la journée de lundi.

Il a ajouté que les troupes ratissaient la ville, située à environ 240 km (150 miles) au nord-est de la capitale Mogadiscio, à la recherche de mines.

"S'emparer de cette ville était la meilleure opportunité pour le gouvernement somalien & le plus grand revers pour les terroristes qui ont perdu de nombreux districts au cours des 3 derniers mois", a écrit le porte-parole du Premier ministre, Abdifitah Hashi, sur Twitter.

Le chef de la mission de l'UA en Somalie, Mohammed El-Amine Souef, a décrit la ville comme un terrain d'entraînement pour Al Shabaab, et a déclaré que la campagne plus large portait des coups "destructeurs et décisifs" contre le groupe.

Al Shabaab abandonne fréquemment des zones avant les offensives de l'armée, mais le gouvernement échoue souvent à tenir les territoires reconquis, selon les analystes, ce qui permet aux militants de revenir.

"Lorsqu'ils sont entrés dans la ville, Al Shabaab n'était pas là", a déclaré à Reuters par téléphone Absher Mudey, un propriétaire de magasin à Adan Yabal. "La plupart des gens ont fui parce qu'ils avaient peur que les combats n'éclatent".