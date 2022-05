Les forces ukrainiennes contrecarrent la traversée d'une rivière russe et frappent un navire de guerre.

L'Ukraine a repoussé les troupes russes de la deuxième plus grande ville de Kharkiv dans la progression la plus rapide depuis que les forces du Kremlin se sont retirées de Kiev et du nord-est il y a plus d'un mois.

Les journalistes de Reuters ont confirmé que l'Ukraine contrôle désormais un territoire s'étendant jusqu'aux rives de la rivière Siverskyi Donets, à environ 40 km (25 miles) à l'est de Kharkiv. La ville, qui a subi de violents bombardements, est calme depuis au moins deux semaines, mais les combats se poursuivent au nord.

Les pompiers ont arrosé les décombres fumants de la Maison de la culture à Dergachi, à 10 km (six miles) au nord de Kharkiv, après ce que les responsables locaux ont déclaré être une attaque de missiles russes pendant la nuit sur le bâtiment utilisé pour distribuer l'aide. Les volontaires à l'intérieur essayaient de récupérer des paquets de couches pour bébés et de lait maternisé.

"Je ne peux pas appeler cela autrement qu'un acte terroriste", a déclaré le maire, Vyacheslav Zadorenko, à Reuters. "Ils voulaient frapper la base où nous stockons des provisions et créer une catastrophe humanitaire".

Un autre missile s'était écrasé sur le bâtiment jeudi et les bombardements russes avaient blessé un membre du personnel d'une clinique et tué un jeune couple dans leur maison, a-t-il ajouté.

La Russie, qui nie viser les civils, a déclaré que ses forces avaient abattu un avion ukrainien Su-27 dans la région de Kharkiv et mis hors service la raffinerie de pétrole de Kremenchuk dans le centre de l'Ukraine.

Il n'était pas immédiatement possible de vérifier ces rapports.

Au sud-est de Kharkiv, la Grande-Bretagne a déclaré que l'Ukraine avait empêché les forces russes de traverser la rivière Siverskyi Donets à l'ouest de Severodonetsk. Des images diffusées par le commandement des forces aéroportées ukrainiennes semblaient montrer plusieurs véhicules militaires calcinés et des segments d'un pont partiellement submergés dans la rivière, ainsi que de nombreux autres véhicules endommagés ou abandonnés, y compris des chars, à proximité.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport, ni quand et où l'affrontement a eu lieu.

Le ministère britannique de la défense a déclaré que la Russie investissait d'importants efforts militaires près de Severodonetsk et d'Izium, et tentait de percer vers Sloviansk et Kramatorsk pour achever sa prise de contrôle de la région industrielle ukrainienne de Donbas.

Les séparatistes soutenus par la Russie ont déclaré avoir pris l'usine chimique de Zarya à Rubizne, près de Severodonetsk.

Le Kremlin qualifie son invasion de l'Ukraine le 24 février d'"opération militaire spéciale" visant à démilitariser un voisin menaçant sa sécurité. L'Ukraine affirme qu'elle ne représente aucune menace pour la Russie et que la mort de milliers de civils et la destruction de villes et de villages montrent que la Russie mène une guerre d'agression.

ENFANTS

L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir déporté de force plus de 210 000 enfants depuis son invasion le 24 février, affirmant qu'ils faisaient partie des 1,2 million d'Ukrainiens transférés contre leur gré.

Le Kremlin affirme que les gens sont venus en Russie pour échapper aux combats.

À Kiev, un tribunal a commencé à entendre le premier cas de ce que l'Ukraine appelle plus de 10 000 crimes de guerre possibles ; un soldat russe est accusé d'avoir assassiné un civil peu après l'invasion. Moscou a accusé Kiev de mettre en scène de tels crimes.

Dans le port méridional de Marioupol, les forces russes ont intensifié leur bombardement de l'aciérie Azovstal, le dernier bastion des défenseurs ukrainiens dans une ville presque entièrement contrôlée par la Russie après un siège de plus de deux mois.

Une vidéo de Reuters a montré des explosions et une épaisse fumée jeudi et les combattants ukrainiens ont publié des images montrant des échanges de coups de feu. Certains des civils évacués récemment des tunnels sous l'usine où ils s'étaient réfugiés ont décrit des conditions terrifiantes.

"Chaque seconde était infernale", a déclaré à Reuters Valentyna Demyanchuk, une infirmière de 51 ans.

Le vice-premier ministre Iryna Vereshchuk a déclaré à la télévision 1+1 que des négociations étaient en cours pour l'évacuation des blessés.

UN NAVIRE RUSSE INCENDIÉ

La reprise des combats autour de l'île des Serpents ces derniers jours pourrait devenir une bataille pour le contrôle de la côte occidentale de la mer Noire, selon certains responsables de la défense, alors que les forces russes peinent à progresser dans le nord et l'est de l'Ukraine.

L'Ukraine a déclaré avoir endommagé un navire logistique de la marine russe près de l'île, un avant-poste petit mais stratégique proche de la frontière maritime de l'Ukraine avec la Roumanie.

"Grâce aux actions de nos marins, le navire de soutien Vsevolod Bobrov a pris feu - c'est l'un des plus récents de la flotte russe", a déclaré Serhiy Bratchuk, un porte-parole de l'administration militaire de la région d'Odesa.

Reuters n'a pas pu vérifier ces détails de manière indépendante. Le ministère russe de la défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'imagerie satellitaire de Maxar, une société privée basée aux États-Unis, a montré les conséquences de ce qu'elle considère comme des attaques probables de missiles sur une péniche de débarquement russe de classe Serna près de l'île, qui est devenue célèbre pour la défiance grossière de ses défenseurs ukrainiens au début de l'invasion.

EXPANSION DE L'OTAN

Alors que les combats se poursuivent dans le pays, des mouvements diplomatiques plus larges ont augmenté la pression sur le président russe Vladimir Poutine.

Les ministres des affaires étrangères du G7, le groupe des nations riches, se sont réunis pour discuter d'un embargo prévu par l'UE sur le pétrole russe ainsi que des craintes que le conflit ne déborde sur la Moldavie.

Le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui a participé à la réunion en Allemagne, a déclaré qu'il espérait que la Hongrie, pays récalcitrant de l'UE, accepterait l'embargo pétrolier et a demandé au G7 de remettre les actifs russes pour aider l'Ukraine à se reconstruire.

"Nous parlons de centaines de milliards de dollars. La Russie doit payer", a-t-il déclaré aux journalistes.

Un jour après que la Finlande, voisine de la Russie au nord-est, se soit engagée à demander à rejoindre l'OTAN, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, a déclaré que l'adhésion de son pays aurait un effet stabilisateur et profiterait aux pays situés autour de la mer Baltique.

L'adhésion à l'alliance militaire occidentale de 30 pays mettrait fin à la neutralité que les deux États ont maintenue pendant la guerre froide et favoriserait l'expansion de l'OTAN que Poutine a déclaré vouloir empêcher par son invasion de l'Ukraine.

Moscou a qualifié l'annonce de la Finlande d'hostile et a menacé de riposter, y compris par des mesures "militaro-techniques" non précisées, mais a déclaré qu'un article de journal selon lequel le Kremlin pourrait couper les livraisons de gaz à la Finlande était très probablement un "canular".

Les fournitures d'énergie russe à l'Europe restent la plus grande source de fonds de Moscou et la plus grande source de chaleur et d'électricité de l'Europe.