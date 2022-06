Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer d'une ville clé du champ de bataille

Les responsables ukrainiens ont déclaré qu'il ne restait plus grand-chose à défendre dans la ville orientale bombardée, où des centaines de civils restent piégés dans une usine chimique.

L'ordre de retrait de vendredi est intervenu quatre mois jour pour jour après que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des dizaines de milliers de soldats au-delà de la frontière, déclenchant un conflit qui a fait des milliers de morts, déraciné des millions de personnes et réduit des villes entières en ruines.

Le gouverneur de la région de Luhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les troupes àSievierodonetsk avaient déjà reçu l'ordre de se déplacer vers de nouvelles positions.

"Rester dans des positions réduites en miettes pendant de nombreux mois juste pour le plaisir d'y rester n'a pas de sens", a déclaré Gaidais à la télévision ukrainienne.

Le retrait de Sievierodonetsk marquerait le plus grand revers pour l'Ukraine depuis la perte du port méridional de Mariupol en mai.

Les dernières avancées russes semblent rapprocher le Kremlin de la prise de contrôle totale de Louhansk, l'un des objectifs de guerre déclarés de Moscou, et préparent le terrain pour que la ville jumelle de Sievierodonetsk, Lysychansk, devienne le prochain foyer principal des combats.

Vitaly Kiselev, un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de la République populaire de Louhansk (reconnue uniquement par la Russie), a déclaré à l'agence de presse russe TASS qu'il faudrait encore une semaine et demie pour obtenir le contrôle total de Lysychansk.

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, mais a renoncé à une avancée précoce sur la capitale Kiev face à une résistance farouche soutenue par les armes occidentales.

Depuis lors, Moscou et ses mandataires se sont concentrés sur le sud et le Donbas, un territoire oriental composé de Louhansk et de son voisin Donetsk, déployant une artillerie écrasante dans certains des combats terrestres les plus violents en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Vendredi, l'Ukraine a de nouveau fait pression pour obtenir davantage d'armes. Son général en chef, Valeriy Zaluzhniy, a déclaré à son homologue américain lors d'un appel téléphonique que Kiev avait besoin d'une "parité de feu" avec Moscou pour stabiliser la situation à Luhansk.

RETRAITES ORDONNÉES

Au sud de Sievierodonetsk, les soldats ukrainiens se sont également retirés des villes de Hirske et Zolote face à des forces russes écrasantes, a déclaré Oleksiy Arestovych, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

M. Arestovych a déclaré que la retraite ordonnée des villes était une bonne chose dans la mesure où elle rompait avec une tradition militaire soviétique et post-soviétique consistant à ne jamais battre en retraite, quelles que soient les circonstances.

Il a déclaré que les militaires ukrainiens avaient appris la dure leçon d'essayer de défendre leurs positions à tout prix lors des batailles avec les forces pro-russes en 2014.

"Maintenant, pour la première fois, nous avons un précédent où nos garçons ont battu en retraite de manière ordonnée", a-t-il déclaré dans un message vidéo en ligne.

Les troupes russes étaient entrées à Hirske et avaient entièrement occupé le district environnant vendredi, a déclaré le chef municipal Oleksiy Babchenko.

"Un drapeau rouge flotte au-dessus de l'administration municipale (à Hirske)", a déclaré un porte-parole de l'administration régionale à Reuters par téléphone.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a minimisé l'importance de la perte éventuelle de nouveaux territoires dans le Donbas.

"Poutine voulait occuper le Donbas pour le 9 mai. Nous sommes (là-bas) le 24 juin et nous nous battons toujours. Reculer de quelques batailles ne signifie pas du tout perdre la guerre", a déclaré Dmytro Kuleba dans une interview accordée au journal italien Corriere della Sera.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que ses troupes avaient remporté quelques succès dans le sud de la région de Kherson, forçant les Russes à reculer de leurs positions défensives près du village d'Olhine, la dernière de plusieurs contre-attaques ukrainiennes.

Les médias ukrainiens ont montré des images d'une école en train de brûler et endommagée par les bombardements russes à Avdiivka, une ville de la région de Donetsk située juste à l'intérieur du territoire contrôlé par les Ukrainiens. Selon les rapports, l'école était utilisée comme centre de premiers secours et l'attaque a détruit des médicaments et d'autres fournitures.

Reuters n'a pas pu confirmer les détails des combats.

La Russie affirme avoir envoyé des troupes en Ukraine pour dégrader les capacités militaires de son voisin du sud et éliminer les personnes qu'elle qualifie de dangereux nationalistes.

L'Ukraine, qui affirme que la Russie s'est lancée dans une course au territoire de type impérial, a obtenu cette semaine un nouveau soutien de l'Occident.

La guerre a eu un impact considérable sur l'économie mondiale et sur les accords de sécurité européens, faisant grimper les prix du gaz, du pétrole et des denrées alimentaires, poussant l'UE à réduire sa forte dépendance à l'égard de l'énergie russe et incitant la Finlande et la Suède à demander leur adhésion à l'OTAN.

L'Occident a imposé un ensemble de sanctions sans précédent à la Russie, à ses principales entreprises et à son élite économique et politique en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Ces mesures ont déclenché un exode des entreprises étrangères, ont fait naître la perspective d'un défaut de paiement de la Russie sur sa dette souveraine et semblent devoir déclencher une profonde contraction économique.

Dans un signe majeur de soutien, les dirigeants de l'Union européenne ont approuvé cette semaine la candidature officielle de l'Ukraine à l'adhésion au bloc - une décision qui, selon la Russie, revenait vendredi à ce que l'UE "asservisse" les pays voisins.