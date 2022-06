Les forces ukrainiennes vont se retirer de Sievierodonetsk face à l'avancée russe

(.)

KYIV, 24 juin (Reuters) - L'Ukraine a annoncé vendredi le retrait de ses troupes de la ville de Sievierodonetsk, théâtre de semaines de bombardements et de combats, un revers important depuis le début de la guerre le 24 février.

Les troupes ont reçu l'ordre de se déplacer vers de nouvelles positions, a déclaré Serhiy Gaïdaï, le gouverneur de la province, sans donner plus de détails.

"Rester sur des positions réduites en pièces pendant de nombreux mois, juste pour le plaisir d'y rester, n'a pas de sens", a-t-il ajouté à la télévision.

"À bien des égards, c'est là que se décide le sort du Donbass", a récemment déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky à propos de Sievierodonetsk.

"Nos forces ont dû se retirer et effectuer une retraite tactique parce qu'il n'y avait essentiellement plus rien à défendre là-bas. Il n'y avait plus de ville et, deuxièmement, nous ne pouvions pas leur permettre d'être encerclées", a déclaré Oleksander Moussiyenko, un analyste militaire basé à Kiev.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a minimisé l'importance de la perte éventuelle d'autres territoires dans le Donbass.

"Poutine voulait occuper le Donbass au 9 mai. Nous sommes le 24 juin et nous nous battons toujours. Battre en retraite après quelques batailles ne signifie pas du tout avoir perdu la guerre", a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal italien Corriere della Sera.

Le ministre s'est néanmoins montré pessimiste quant aux perspectives de pourparlers de paix à court terme.

"Seule notre victoire militaire convaincra la Russie de s'engager dans des négociations de paix sérieuses. Les armes sécuriseront la voie diplomatique", a dit Dmytro Kouleba.

Kiev est toujours ouvert à l'idée d'une rencontre entre les deux présidents, au cours de laquelle "chaque point serait soumis au dialogue", a-t-il déclaré.

Le ministre a également réitéré les appels de Kiev à recevoir davantage d'armes de la part des Occidentaux, notamment des lance-roquettes et des canons, ainsi que davantage de munitions. (Reportage Reuters; rédigé par Michael Perry et Angus MacSwan; version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)