Nvidia Corp a été l'action la plus échangée par les investisseurs particuliers, selon les données de J.P.Morgan jeudi, alors que le concepteur de puces s'est rapproché d'une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars à la suite d'une excellente prévision.

Les perspectives de l'entreprise ont indiqué que Wall street n'a pas encore évalué le potentiel de changement de jeu des dépenses en intelligence artificielle.

Près de 42 626 ordres de vente ont dépassé les 41 258 ordres d'achat à 10h30 ET, selon les données de J.P.Morgan.

Nvidia était également l'action la plus activement négociée sur la plateforme de Fidelity et le titre le plus tendance sur le site de médias sociaux stocktwits.com.

Parmi les actions individuelles, Nvidia a attiré le plus grand nombre d'achats nets de la part des investisseurs particuliers cette année, après Tesla Inc , Amazon.com Inc et Apple Inc, selon Vanda Research. (Reportage de Medha Singh à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)