Les fouines ont coûté 8 millions à AXA en 2020

Winterthour (awp/ats) - L'assureur AXA enregistre en moyenne 17'000 dommages aux véhicules causés par des fouines chaque année. En 2020, le total des sinistres s'est élevé à environ 8 millions de francs suisses.

La plupart des dégâts ont lieu en mai et en juin lorsque les mustélidés cherchent à étendre leur territoire, précise AXA dans un communiqué. En moyenne, un sinistre s'élève à 450 francs suisses.

Les camping-cars sont deux fois plus touchés que les voitures de tourisme. Cela s'explique d'une part par le fait que ce type de véhicule se trouve plus souvent dans des zones accessibles aux fouines, d'autre part par le fait que les camping-cars restent plus longtemps stationnés au même endroit, ce qui facilite l'installation des animaux, explique Fredy Egg, responsable Sinistres chez AXA, cité dans le communiqué.

Les sinistres dus aux fouines concernant cette catégorie de véhicules ont augmenté ces dernières années, passant de 338 en 2016 à 500 en 2020. Selon l'assureur, cette hausse pourrait être due au fait qu'en raison de la pandémie, les Suisses ont davantage passé leurs vacances au pays.

Entre 2016 et 2020, les sinistres ont été relativement nombreux dans les cantons du Jura, d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Thurgovie. A l'inverse, les sinistres étaient de 60 à 70% inférieurs à la moyenne nationale dans les cantons de Genève, du Valais, d'Obwald et de Nidwald.

ats/rp