Les fournisseurs allemands de systèmes de chauffage ont déclaré qu'ils pouvaient déployer des pompes à chaleur électriques à grande échelle auprès des ménages pour remplacer les chaudières à mazout et à gaz et protéger le climat, mais que les parlementaires devaient faire preuve de souplesse quant aux options permettant de réduire l'empreinte carbone du secteur.

"L'industrie s'est engagée à soutenir les objectifs du gouvernement visant à installer 500 000 nouvelles pompes chaque année à partir de 2024", a déclaré jeudi Markus Staudt, directeur général de la fédération de l'industrie allemande du chauffage (BDH). Il a ajouté que les producteurs augmentaient leurs capacités.

"Mais nous devons donner à quelque 11 millions de systèmes de chauffage anciens et inefficaces, ainsi qu'à ceux installés ces dernières années, une chance de continuer à fonctionner en partie avec des gaz verts", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en amont du salon ISH qui se tiendra la semaine prochaine.

Le gouvernement berlinois doit lancer des politiques visant à réduire les émissions de CO2 dans les bâtiments, afin de rattraper son retard dans un secteur qui consomme plus d'un quart de l'énergie totale de la plus grande économie d'Europe et émet 15 % de ses émissions de CO2.

Les ministères de l'économie et du logement proposent que les nouveaux systèmes de chauffage soient adaptés pour utiliser au moins 65 % d'énergie sans CO2 comme source d'entrée à partir de 2024.

Mais l'industrie estime qu'il serait techniquement et financièrement irréaliste d'interdire le pétrole et le gaz trop tôt.

"Nous ne pouvons pas miser sur une solution tout électrique, qui nécessiterait une expansion urgente et démesurée du réseau électrique", a déclaré Helmut Bramann, directeur général d'un autre lobby sectoriel, le ZVSHK.

Une interdiction fermerait également la porte aux systèmes hybrides qui pourraient progressivement introduire davantage d'énergie solaire thermique et photovoltaïque produite à domicile, et remplir les gazoducs existants avec des gaz dérivés de sources renouvelables, a-t-il ajouté.

Parmi les 980 000 nouveaux appareils de chauffage installés l'année dernière, 236 000 étaient des pompes à chaleur, qui extraient la chaleur de l'air ou du sol et dont les ventes ont augmenté de 53 %, selon les données de BDH.

Cependant, quelque 598 500 unités installées en 2022 dépendent encore du gaz, et le reste du mazout et de la biomasse, tels que les granulés de bois provenant des déchets de l'industrie de la scierie.

Le ministre de l'économie, Robert Habeck, a promis, lors d'une autre intervention, un soutien financier pour la modernisation des logements.