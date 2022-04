Les foyers anglais paient leur nourriture 6% plus cher à cause du Brexit

Des chercheurs de la London School of Economics et d'autres universités ont estimé mercredi que les barrières commerciales supplémentaires créées par la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et l'accord commercial qui a suivi ont ajouté 6 % au coût des denrées alimentaires. La recherche a comparé les changements de prix pour les aliments importés de l'Union européenne avec les prix des aliments provenant de pays plus éloignés.

Les aliments principalement importés de l'UE, tels que le porc frais, les tomates et la confiture, ont connu des hausses de prix plus importantes que ceux tels que le thon et les ananas qui proviennent principalement d'ailleurs.

"Cette recherche démontre un impact clair et robuste des frictions commerciales induites par le Brexit, qui augmentent les prix des denrées alimentaires pour les consommateurs britanniques à un moment où l'économie est déjà confrontée à des pressions inflationnistes d'origine mondiale", a déclaré l'un des chercheurs, Nikhil Datta.

L'inflation des prix à la consommation britanniques a atteint son plus haut niveau depuis 30 ans, soit 7 % en mars, selon les données officielles, et le coût des aliments est près de 10 % plus élevé qu'il y a un an. La recherche a montré que le plus grand pic du prix des aliments importés de l'UE est survenu en janvier 2021, après la fin d'une période de transition post-Brexit de 11 mois et l'entrée en vigueur d'un accord de libre-échange négocié par le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson. Si l'accord commercial signifie qu'il n'y a pas de droits de douane sur les marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et l'UE, les délais douaniers et les contrôles de sécurité alimentaire ont périodiquement entraîné de longs retards pour le trafic de marchandises au port de Douvres, le principal lien avec la France. Des formalités douanières sont également nécessaires.

La hausse de 6 % des prix des denrées alimentaires imputable à l'augmentation des barrières commerciales a eu lieu entre fin 2019 - juste avant que la Grande-Bretagne ne quitte officiellement l'UE - et septembre 2021. L'étude s'est fondée sur la comparaison des chiffres détaillés, article par article, de l'indice des prix à la consommation de la Grande-Bretagne avec des données distinctes sur les flux commerciaux, ce qui, selon les chercheurs, leur a permis de démêler tout effet de la pandémie COVID-19.

La recherche n'a pas trouvé d'impact inflationniste du Brexit sur les importations non alimentaires. Cela reflète probablement la façon dont les denrées périssables sont plus sensibles aux retards, ont déclaré les chercheurs.

"Si le Brexit n'est pas le principal moteur de la hausse de l'inflation ou de la crise du "coût de la vie", ce rapport démontre clairement qu'il a entraîné une augmentation substantielle des prix des denrées alimentaires, qui frappera le plus durement les familles les plus pauvres", a déclaré Jonathan Portes, de UK in a Changing Europe, un organisme universitaire qui a soutenu la recherche.