Les frais de gestion des fonds OPCVM en Europe poursuivent leur baisse en Europe

Les frais de gestion moyens pour les fonds OPCVM (UCITS) actions et obligations en Europe ont diminué d'environ 20 points de base entre 2013 et 2018, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par ICI Global. Les frais moyens pondérés par les encours sur les fonds actions (hors ETF, pour "exchange traded funds") sont tombés de 1,49% à 1,29% en cinq ans (2013-2018), et de 0,98% à 0,79% pour les fonds obligataires sur la même période.Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette tendance baissière. ICI Global cite en effet :la concentration de la collecte sur des fonds OPCVM moins coûteux, l'arrivée sur le marché de nouveaux véhicules OPCVM moins coûteux et la fermeture des fonds plus coûteux, la progression des encours des fonds OPCVM permet d'importantes économies d'échelle, et la croissance de la gestion passive."Les gestionnaires des OPCVM interviennent dans un marché devenu très concurrentiel, dynamique et diversifié,” déclare James Duvall, économiste associé chez ICI et coauteur du rapport. “Notre rapport souligne que les investisseurs étudient attentivement les frais de gestion et investissent de plus en plus dans des OPCVM les moins coûteux.""L'évolution du cadre réglementaire, par exemple avec l'entrée en vigueur de la directive MiFID II, a favorisé une communication plus simple et une plus grande transparence en matière de frais de gestion," complète Giles Swan, Director of Global Funds Policy chez ICI Global et coauteur du rapport.