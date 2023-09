Des frappes de drones russes ont endommagé des infrastructures portuaires, un silo à grains et des bâtiments administratifs dans le district d'Izmail, dans la région ukrainienne d'Odessa, a déclaré jeudi le gouverneur de ce district, Oleh Kiper.

La Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures d'exportation de céréales de l'Ukraine, alors que des pourparlers sont en cours en vue de la reprise d'un accord sur les céréales de la mer Noire, qui permettrait d'exporter sans entraves des céréales à partir des ports ukrainiens.

Une personne a été blessée dans l'attaque, la quatrième sur le port clé du Danube au cours des cinq derniers jours, a déclaré M. Kiper sur l'application de messagerie Telegram.

L'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu 25 des 33 drones lancés par la Russie. La plupart visaient la région d'Odessa, mais certains ont également pris pour cible la région de Sumy, dans le nord du pays.

La Russie a quitté l'accord sur les céréales en juillet, un an après qu'il ait été négocié par les Nations unies et la Turquie, en déclarant que ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais se heurtaient à des obstacles et que les céréales ukrainiennes n'étaient pas suffisamment acheminées vers les pays qui en avaient besoin.