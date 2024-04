BEYROUTH, 5 avril (Reuters) - Les frappes aériennes de l'armée israélienne ont transformé le Sud-Liban en une "zone agricole dévastée", a déclaré le Premier ministre libanais Najib Mikati, selon des propos rapportés par l'Agence nationale de l'information.

Des accrochages opposent Israël au Hezbollah libanais, groupe armé soutenu par l'Iran, à la frontière nord d'Israël depuis le début du conflit entre le Hamas palestinien et Tsahal dans la bande de Gaza, le Hezbollah tirant des roquettes et Israël menant des frappes aériennes et des pilonnages d'artillerie.

Les frappes israéliennes ont brûlé des dizaines de milliers d'oliviers et incendié des terres agricoles dans tout le sud du Liban, portant préjudice aux éleveurs et aux agriculteurs qui souffrent déjà d'une profonde crise économique.

"Huit cents hectares ont été complètement abîmés, 340.000 têtes de bétail sont mortes et environ 75% des agriculteurs ont perdu leur source de revenus", selon Najib Mikati.

"Ce problème va perdurer dans les années à venir".

Le ministre de l'Agriculture, Abbas Hajj Hassan, a sonné l'alarme le mois dernier, déclarant que les frappes israéliennes empêchaient les agriculteurs des villages et villes proches de la frontière de gagner leurs champs, compromettant ainsi jusqu'à 30% de la production agricole nationale. (Reportage d'Adam Makary et Clauda Tanios ; version française Dimitri Rhodes, édité par Sophie Louet)