Les frappes ukrainiennes réduisent considérablement le potentiel offensif de la Russie, selon Kiev

Le fonctionnaire, Oleksandr Motuzianyk, a souligné le rôle joué par les systèmes de roquettes HIMARS produits par les États-Unis, l'un des nombreux types d'armes à longue portée fournis par l'Occident pour aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie.

"Ces dernières semaines, plus de 30 installations logistiques militaires de l'ennemi ont été détruites, ce qui a permis de réduire considérablement le potentiel d'attaque des forces russes", a déclaré Motuzianyk à la télévision nationale.

Motuzianyk a déclaré à Reuters dans des commentaires séparés que les 30 cibles ont été détruites par des systèmes de roquettes à lancement multiple, y compris des HIMARS.

S'ils sont confirmés, ces commentaires suggèrent que les armes occidentales ont un impact sur le champ de bataille et pourraient indiquer un changement dans la dynamique de la guerre après presque cinq mois.

La Russie, qui a envahi l'Ukraine le 24 février, s'est emparée d'une partie du territoire dans le sud de l'Ukraine et a utilisé sa suprématie en matière d'artillerie dans l'est pour réaliser des gains territoriaux progressifs, pour finalement s'emparer de la région de Louhansk.

Un haut général ukrainien a déclaré jeudi que la Russie n'avait pas pris "un seul mètre" de terrain au cours de la semaine dernière et que les frappes ukrainiennes perturbaient les lignes d'approvisionnement russes, obligeant Moscou à garder ses munitions plus loin de la ligne de front. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer immédiatement les rapports sur les champs de bataille.

Les HIMARS ont une portée plus longue et sont plus précis que l'artillerie ukrainienne de l'ère soviétique, ce qui permet aux forces ukrainiennes de frapper des cibles russes qui étaient auparavant inaccessibles.

Vendredi, le ministre ukrainien de la défense a déclaré que Kiev avait pris réception d'un premier envoi de systèmes de lancement de roquettes multiples M270, sans préciser quel pays les avait fournis.

Jeudi, la Russie a critiqué les États-Unis et la Grande-Bretagne pour avoir aidé à former les forces armées ukrainiennes, estimant que cela faisait partie de la "guerre hybride" de l'OTAN contre Moscou. Elle a déclaré que Washington fournissait à l'Ukraine des instructeurs pour l'aider à utiliser les HIMARS.

Kiev a déclaré cette semaine que ses forces avaient effectué des frappes sur l'infrastructure militaire russe dans une ville située au cœur du territoire occupé par la Russie dans le sud de l'Ukraine.

Motuzianyk a également déclaré que seulement 30 % des frappes russes touchaient des cibles militaires, le reste atterrissant sur des sites civils. Cette affirmation n'a pas pu être vérifiée par Reuters. La Russie nie avoir délibérément ciblé des civils dans ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.