Les fuites de gaz du Nord Stream suscitent des craintes pour le climat, mais l'impact est difficile à quantifier

(Reuters) - Des fuites inexpliquées dans deux gazoducs russes de la mer Baltique dégagent des émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait craindre que la perturbation ne provoque une catastrophe climatique - bien que l'on ne sache pas encore dans quelle mesure.

Aucun des deux gazoducs n'était en service, mais tous deux contenaient du gaz naturel - qui est en grande partie composé de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui est la deuxième cause de changement climatique après le CO2.

"Il y a un certain nombre d'incertitudes, mais si ces pipelines tombent en panne, l'impact sur le climat sera désastreux et pourrait même être sans précédent", a déclaré le chimiste de l'atmosphère David McCabe, qui est le scientifique principal de l'organisation à but non lucratif Clean Air Task Force.

M. McCabe et d'autres experts en émissions ont déclaré à Reuters qu'il n'était pas encore possible d'évaluer l'ampleur de la fuite, étant donné les incertitudes entourant des facteurs tels que la température du gaz dans le gazoduc, la vitesse à laquelle il fuit et la quantité de gaz qui serait absorbée par les microbes dans l'eau avant d'atteindre la surface.

Mais comme les deux pipelines Nord Stream contiennent principalement du méthane, "le potentiel d'un événement d'émission massif et très dommageable est très inquiétant", a déclaré M. McCabe.

Sur une période de 20 ans, le méthane a un pouvoir de réchauffement de la planète plus de 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, et environ 30 fois supérieur sur 100 ans. Selon les scientifiques, une forte réduction des émissions de méthane au cours des prochaines années sera un levier essentiel pour freiner le changement climatique.

DIFFICILE À QUANTIFIER

Jasmin Cooper, chercheur associé à l'Imperial College London's Sustainable Gas Institute, a déclaré qu'il serait difficile de quantifier exactement la quantité de gaz qui atteint l'atmosphère - notamment en raison du peu de données existantes sur les fuites des pipelines sous-marins.

"Gazprom aura probablement une estimation basée sur les débits de gaz, mais en termes de quantité de gaz/méthane émise dans l'atmosphère ... ils doivent maintenant envoyer une équipe pour mesurer et surveiller", a-t-elle déclaré, en faisant référence à la société gazière russe appartenant à l'État.

Une "estimation prudente" basée sur les données disponibles suggère que l'ensemble des fuites libérait plus de 500 tonnes métriques de méthane par heure lors de la première brèche, la pression et le débit diminuant avec le temps, a déclaré Jean-François Gauthier, vice-président des mesures de la société commerciale de mesure du méthane par satellite GHGSat.

En comparaison, l'énorme fuite de gaz d'Aliso Canyon aux États-Unis en 2016 a craché environ 50 tonnes de méthane par heure à son pic. "Il s'agirait donc d'un ordre de grandeur supérieur", a déclaré M. Gauthier.

Un porte-parole de Nord Stream 2 - l'un des gazoducs qui fuit, qui n'a jamais commencé à fonctionner et qui a été mis au placard par l'Allemagne juste avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine - a déclaré cette semaine que le système contenait 300 millions de mètres cubes de gaz.

Le rejet de cette quantité dans l'atmosphère entraînerait l'émission d'environ 200 000 tonnes de méthane, a déclaré l'ingénieur chimiste Paul Balcombe de l'université Queen Mary de Londres.

L'association allemande à but non lucratif Deutsche Umwelthilfe a donné une estimation similaire des émissions potentielles du gazoduc.

Cette quantité de méthane aurait à peu près le même potentiel de réchauffement global sur une période de 100 ans qu'environ 6 millions de tonnes de dioxyde de carbone, selon les calculs de Reuters basés sur les facteurs de conversion du GIEC. Cela correspond à peu près à la quantité de CO2 émise en une année entière par des villes de taille moyenne comme La Havane, ou Helsinki ou Dayton, Ohio.

La quantité de gaz qui fuit du réseau de gazoducs Nord Stream 1 est moins claire, un porte-parole du gazoduc refusant de dire quelle quantité il restait dans le réseau lorsqu'il a été mis hors service pour maintenance il y a quelques semaines.

Stefano Grassi, chef du cabinet du commissaire européen à l'énergie, a déclaré mardi que les fuites risquaient de devenir "une catastrophe climatique et écologique".

"Nous sommes en contact avec [les États membres de l'UE] pour examiner ce qui s'est passé et trouver le moyen le plus rapide d'arrêter les fuites et d'éviter des dommages plus importants", a déclaré M. Grassi dans un tweet.

Les pays de l'UE font partie de la centaine de pays, dont les États-Unis, le Brésil, le Pakistan et le Mexique, qui se sont engagés l'année dernière à réduire leurs émissions de méthane combinées de 30 % d'ici 2030, afin de contribuer à éviter des niveaux désastreux de changement climatique.

RISQUE ENVIRONNEMENTAL

Alors que les marées noires peuvent affecter immédiatement et finalement tuer la faune, les autorités affirment que les fuites de gaz du gazoduc représentent une menace limitée pour la vie végétale et animale environnante.

Le ministère allemand de l'environnement a déclaré que les fuites ne constitueraient pas une menace importante pour la vie marine, mais Greenpeace a fait part mardi de ses inquiétudes quant au fait que les poissons pourraient être pris dans les panaches de gaz, ce qui pourrait nuire à leur respiration.

L'Agence danoise de l'énergie a déclaré à Reuters qu'il était trop tôt pour dire qui enquêterait sur la fuite du Nord Stream 2 et que personne n'était encore allé examiner le gazoduc.

Elle a ajouté que les fuites continueront probablement pendant plusieurs jours et peut-être même une semaine.