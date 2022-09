Les funérailles de la reine Elizabeth ont été regardées par 11,4 millions de personnes aux États-Unis -Nielsen

Ce chiffre représente l'audience moyenne sur 13 réseaux câblés et de diffusion, plus l'audience dans les lieux publics tels que les bars et les restaurants. Il ne tient pas compte de toutes les personnes qui ont regardé en streaming.

Le service funèbre pour le monarque, qui est décédé le 8 septembre après 70 ans sur le trône, a eu lieu lundi dans l'abbaye de Westminster à Londres et a été diffusé dans le monde entier.

La BBC a déclaré que la majorité des personnes en Grande-Bretagne ont suivi l'événement. L'audience sur les réseaux de la BBC et son service de streaming iPlayer a atteint un pic de 22,4 millions de personnes. Environ 32,5 millions ont regardé au moins trois minutes, ce qui en fait la plus grande audience depuis les cérémonies de clôture des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Les analystes ont tenté d'estimer la taille de l'audience mondiale des funérailles de la reine, mais il n'existe pas de mesure standard dans le monde.