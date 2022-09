Les funérailles de la reine ont attiré une audience britannique maximale de 28 millions de personnes, selon la BBC

Le service pour le monarque, qui est décédé le 8 septembre après 70 ans sur le trône, a eu lieu https://www.reuters.com/world/uk/britain-world-prepare-say-last-farewell-queen-elizabeth-2022-09-18/ lundi dans l'abbaye de Westminster et a été diffusé dans le monde entier.

La BBC a déclaré que la majorité des téléspectateurs britanniques ont regardé le service sur le diffuseur financé par l'État. Elle a déclaré que 32,5 millions de personnes ont regardé sa couverture à un moment donné, avec un pic d'audience globale de 22,4 millions de personnes au moment où le cercueil de la reine a été transporté en procession de l'Abbaye de Westminster à travers le centre de Londres.

L'audience de la BBC était la plus importante depuis les cérémonies de clôture des Jeux olympiques de Londres en 2012, a déclaré la BBC, et était similaire en taille à celle des funérailles de la princesse Diana en 1997. Elle comprend les personnes qui regardent les chaînes telles que BBC One et Two, ainsi que le service de streaming iPlayer.

Le chiffre de l'audience représente les personnes qui ont regardé pendant au moins trois minutes consécutives, une mesure standard de l'audience. Il ne comprend pas les personnes en Grande-Bretagne qui ont regardé en direct sur des appareils mobiles.