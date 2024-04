(Cet article du 9 avril a été corrigé afin de remplacer le prénom du dirigeant de l'ULA par Tory, et non Tony, au paragraphe 9)

Par Steve Gorman

(Reuters) - L'armée spatiale américaine et une coentreprise Boeing-Lockheed ont envoyé une charge secrète de reconnaissance en orbite mardi à bord d'une fusée Delta IV Heavy, le dernier vol d'une marque de véhicule de lancement qui a enregistré près de 400 missions depuis 1960.

La fusée appartenant à United Launch Alliance, haute d'environ 23 étages, a décollé de la station spatiale de Cap Canaveral, en Floride, vers 13 heures HAE (17 heures GMT), 12 jours après une précédente tentative de lancement annulée à la dernière minute en raison d'un problème technique.

La retransmission en direct sur le web de l'ULA a montré la fusée s'élevant de la tour de lancement sous un ciel partiellement nuageux, dans un tonnerre de flammes et de nuages d'échappement et de vapeur d'eau.

Le vol était destiné à déployer un satellite pour le National Reconnaissance Office (NRO), une agence de renseignement de la défense américaine, dans le cadre d'une mission classifiée désignée NROL-70. Le commandement de terrain de la Space Force a confirmé quelques heures plus tard que le lancement avait permis de placer la charge utile en orbite avec succès.

Il s'agissait du 16e et dernier vol d'une fusée Delta IV Heavy et du dernier vol d'une fusée de la famille Delta, une dynastie de lanceurs spatiaux qui a pris naissance à partir d'un missile balistique à portée intermédiaire modifié et qui s'est développée pour inclure environ deux douzaines de variantes de plus en plus puissantes.

Depuis l'introduction de la fusée Thor-Delta en 1960, à l'aube de l'ère spatiale, la marque Delta a enregistré 389 lancements, avec des charges utiles allant des premiers satellites météorologiques et GPS au monde aux missions scientifiques de la NASA, dont huit vaisseaux spatiaux vers Mars.

Le premier satellite de communication passif, Echo 1A, et le premier satellite de communication actif, Telstar 1, qui a permis la transmission de la télévision transatlantique, ont été lancés par Thor-Deltas en 1960 et 1962, respectivement.

Parmi les autres missions scientifiques spatiales, les fusées Delta II ont lancé les deux rovers martiens Spirit et Opportunity en 2003, et une Delta IV a envoyé la sonde solaire Parker dans l'espace en 2018.

"La fusée Delta a joué un rôle essentiel dans l'évolution des vols spatiaux depuis les années 1960", a déclaré Tory Bruno, président-directeur général d'ULA.

ULA, un partenariat entre les géants de l'aérospatiale Boeing et Lockheed Martin, retire les fusées Delta et Atlas au profit de sa nouvelle fusée Vulcan, qui a effectué son vol inaugural en janvier en transportant une sonde lunaire financée par des fonds privés.

La charge utile a connu un dysfonctionnement avant d'atteindre la lune, mais le lancement de Vulcan depuis la Floride a été un succès. La fusée Atlas V avait encore 17 missions de réservées avant d'être mise hors service.

La fusée Delta IV, qui pèse 1,6 million de livres (725 748 kg) avec le plein de carburant, se compose d'un étage inférieur à trois propulseurs qui produit une poussée de 2 millions de livres au moment du lancement, et d'un étage supérieur à un seul moteur qui transporte la charge utile du véhicule jusqu'à l'orbite.

Après avoir atteint une vitesse 15 fois supérieure à celle du son, les deux propulseurs latéraux de l'étage inférieur de la fusée se sont séparés et sont tombés, suivis par la séparation et l'allumage de l'étage supérieur deux minutes plus tard.

Environ 6 minutes et demie après le lancement, les panneaux de chargement protégeant la charge utile NROL-70 pendant son ascension ont été largués alors que l'étage supérieur de la fusée s'élevait au-dessus de la limite de l'espace. La couverture vidéo en direct du vol a été interrompue à ce moment-là à la demande du gouvernement, a indiqué ULA.

La nature et l'objectif précis de la mission NROL-70 ont été tenus secrets.

Dans une déclaration vague avant le lancement, le gouvernement a déclaré que la mission "renforcerait la capacité du NRO à fournir un large éventail d'informations de renseignement en temps opportun aux décideurs nationaux, aux combattants et aux analystes de renseignement".