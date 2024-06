Des milliers d'habitants ont déserté la petite ville mexicaine de Tila, fuyant un siège intensif de trois jours mené par des hommes lourdement armés et la laissant à l'état de ville fantôme. Ils sont encore trop effrayés pour y retourner malgré les troupes gouvernementales qui patrouillent désormais dans les rues vides.

"Toute la nuit, nous avons entendu des balles passer", a déclaré Maria, une habitante de la ville de Tila, dans le sud du Mexique, à quelque 230 km de Tuxtla Gutierrez, la capitale de l'État du Chiapas.

Dans la nuit du 4 juin, des dizaines d'hommes lourdement armés sont arrivés à Tila à bord de camions et ont commencé à tirer sur des maisons et des commerces et à mettre le feu à des bâtiments, ont déclaré des témoins à Reuters.

Un homme qui n'a pas voulu s'identifier pour des raisons de sécurité a déclaré que les hommes armés étaient revenus le lendemain avec des armes de gros calibre et des tenues militaires.

Les violences à Tila ont duré trois jours, jusqu'au 7 juin, date de l'arrivée de l'armée. Depuis, les autorités de l'État ont déclaré que quelque 5 000 soldats avaient été déployés dans la région et que six suspects avaient été arrêtés.

Tous les habitants de Tila, soit environ 4 000 personnes, ont fui leurs maisons, certains prenant des bus gouvernementaux pour se rendre dans des abris situés à proximité, où beaucoup restent aujourd'hui, dormant sur des nattes à même le sol.

"Nous ne reviendrons pas", a déclaré un commerçant de 60 ans, qui s'est présenté sous le nom de Saul. "Tant que nous ne saurons pas que lorsque nous quitterons nos maisons, ils ne nous tueront pas.

Une douzaine d'habitants qui ont fui le quartier ont déclaré à Reuters que les assaillants, dont beaucoup avaient le visage couvert et dont certains semblaient mineurs, ont pillé les magasins, mis le feu aux voitures et tenté de pénétrer dans les maisons.

Les images prises après l'attaque montrent une ville encore déserte, des rues jonchées de véhicules carbonisés, de vitres brisées et d'impacts de balles.

De nombreuses communautés mexicaines sont devenues des villes fantômes, car les gens cherchent à échapper à la violence des gangs en demandant l'asile aux États-Unis.

Alors que le gouvernement maintient que les violences à Tila résultent d'un conflit foncier local, les habitants affirment que des groupes criminels organisés les extorquent depuis longtemps et puniraient ceux qui ne paieraient pas.

"Pendant des mois, tous ceux qui ne payaient pas étaient tués", a déclaré Maria, depuis un abri situé à Yajalon, à une trentaine de kilomètres de là.

"Ils ont menacé de recruter des jeunes, de violer des femmes, et c'est pour cela que nous sommes partis.

Les habitants ont fait état d'une violence croissante au cours des dernières années, ainsi que d'une augmentation du trafic de drogue et des extorsions.

La présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui prendra ses fonctions en octobre, s'est engagée à lutter contre l'extorsion dans le pays, où les cartels criminels se livrent de plus en plus à des batailles pour le trafic de drogue, principalement à destination des marchés américains.

Alors que le gouvernement américain a poussé le Mexique à lutter plus fermement contre la criminalité liée à la drogue, le Mexique a fait pression sur les États-Unis pour qu'ils fassent plus d'efforts pour empêcher les armes à feu de franchir sa frontière méridionale.

Autrefois relativement épargné par la violence des gangs, le Chiapas est aujourd'hui le théâtre d'une guerre de territoire entre le puissant cartel Jalisco New Generation (CJNG) et le cartel Sinaloa, et la population fuit de plus en plus la violence et l'extorsion.

"Ils ont brûlé mes deux maisons", a déclaré un autre habitant de Tila. "Nous attendons que les autorités prennent des mesures sérieuses.