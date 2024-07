Les politiciens conservateurs posent avec des fusils de type AR pour des portraits de cartes de Noël. Les églises des États rouges profonds les distribuent lors de tombolas. Les manifestants des deux côtés du fossé politique les portent lors des manifestations.

Un projet de loi au Congrès, soutenu par des représentants conservateurs, veut même désigner le fusil de type AR-15 comme "l'arme nationale des États-Unis".

La plateforme AR - utilisée dans plusieurs des fusillades de masse les plus célèbres et les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis au cours des deux dernières décennies - est à nouveau sous les feux de l'actualité parce qu'un assassin en puissance s'en est servi samedi pour tirer sur l'ancien président Donald Trump, l'effleurant à l'oreille.

Un marketing habile et le clivage partisan ont contribué à l'adoption de ce type d'arme par de nombreux Américains, ce qui en fait un puissant symbole culturel et politique dans un pays où le deuxième amendement de la Constitution consacre le droit de porter des armes.

"Le romantisme qui entoure les AR-15 provient du marketing", explique Carolyn Gallaher, professeur à l'American University, dont les recherches ont porté en partie sur la violence des milices et qui a suivi l'essor des armes de type AR. "C'est comme du théâtre.

"Les fabricants d'armes essaient de vendre un produit et ils l'ont fait d'une manière qui fait appel à des éléments viscéraux, comme l'hyper-masculinité, les notions de sécurité et de protection et l'éthique du soldat", a-t-elle ajouté.

Le marketing de l'industrie des armes à feu a été au centre d'un procès intenté avec succès contre Remington Arms par certains parents de victimes du massacre de l'école primaire de Sandy Hook en 2012, et c'est un argument utilisé par les parents des enfants tués lors de la fusillade de l'école d'Uvalde, au Texas, en 2022, dans leurs poursuites contre le fabricant d'armes Daniel Defense, ainsi que contre Meta et Activision Blizzard. Les tireurs de ces deux fusillades ont utilisé une arme de type AR-15.

L'AR-15 a été développé pour la première fois dans les années 1950 par le fabricant d'armes ArmaLite, d'où le nom "AR". Pendant les premières décennies de son existence, il s'est vendu lentement. Le fabricant d'armes Colt a acheté les droits de fabrication de l'AR-15 en 1959. La plupart des brevets relatifs à l'arme ont expiré dans les années 1970, ce qui a permis à d'autres fabricants d'armes de construire leurs propres versions.

De 1994 à 2004, la vente de l'arme a été largement bloquée par l'interdiction des armes d'assaut aux États-Unis, prévue pour une durée de 10 ans. Cette interdiction n'a pas été renouvelée et ce sont surtout les démocrates libéraux qui parlent d'une nouvelle interdiction.

Les ventes d'AR ont explosé depuis 2004 et il y en a aujourd'hui plus de 28 millions en circulation aux États-Unis, selon la National Shooting Sports Foundation, l'association professionnelle des fabricants d'armes.

Chris Waltz, vendeur d'armes basé en Géorgie et fondateur du groupe populaire AR-15 Gun Owners of America, a déclaré que l'arme de type AR-15 était devenue emblématique de la résistance des défenseurs des droits des armes aux tentatives des libéraux d'interdire ces armes.

"Plus les libéraux les prennent pour cible et en parlent, plus la communauté du deuxième amendement les adopte", a déclaré M. Waltz.

Il a ajouté que les opposants à l'AR ne mentionnent pas que des millions d'Américains les utilisent chaque jour de manière légale et sûre, ni que les fusils sont généralement utilisés dans moins de 3 % des décès par arme à feu dans le pays, selon les données du FBI.

La fin de l'interdiction des armes nationales a coïncidé avec la montée en puissance de l'esprit militaire américain à la suite des attentats du 11 septembre 2001 et des guerres d'Afghanistan et d'Irak qui ont suivi. Selon les experts, la plateforme AR-15 s'est imposée dans la culture civile comme aucune autre arme avant elle.

Chris Goss, qui vend des armes depuis 35 ans, montre un mur de son magasin Foundation Firearms à Loveland, dans le Colorado, où sont exposées une demi-douzaine d'armes de type AR-15. M. Goss explique que cette plateforme présente plusieurs caractéristiques appréciées par les acheteurs : elle a un faible recul, elle est facile à tirer et les acheteurs peuvent la modifier eux-mêmes. Avec des prix qui commencent à présent à moins de 500 dollars, elle est relativement bon marché.

Mais M. Goss a ajouté que l'apparence est également un élément clé de la popularité de la plateforme auprès des partisans des armes à feu et de sa diabolisation par les opposants aux armes à feu.

"Son aspect est effrayant", a-t-il déclaré. "Lorsque vous regardez les armes AR-15, vous pensez à l'armée, aux militaires, à la guerre, à la mort.

Selon M. Goss, certaines personnes gravitent autour de la plateforme AR-15 pour des raisons superficielles.

"Si je montre à ces mêmes personnes un fusil semi-automatique encore plus puissant avec une crosse en bois qui n'a pas cet aspect militaire, elles n'en veulent pas.

M. Gallaher, le professeur, est d'accord avec M. Goss pour dire que la cosmétique de la plateforme AR a contribué à sa popularité et en a fait une pierre de touche politique et culturelle.

"Pour les jeunes hommes, c'est un moyen d'exploiter la masculinité", a-t-elle déclaré.

Dans les régions conservatrices des États-Unis, l'image d'une arme de type AR-15 est courante, de la silhouette sur les autocollants "Come and Take It" aux T-shirts vantant les mérites du café.

Des politiciens conservateurs tels que Lauren Boebert, représentante républicaine du Colorado, ont publié des photos d'eux-mêmes et de leurs enfants tenant tous ces fusils.

Mme Boebert, dont le bureau n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, a coparrainé le projet de loi "AR-15 National Gun Act", qui ferait de l'arme le "pistolet national des États-Unis".