Les fusions et acquisitions au plus haut pour les PME suisses

Zurich (awp) - Les PME suisses ont été très actives l'année dernière sur le volet des fusions et acquisitions (M&A). Au total, 233 transactions ont été comptabilisées, soit une augmentation de près d'un quart sur un an et la valeur la plus élevée jamais enregistrée, indique le cabinet de conseil Deloitte dans une étude publiée mercredi.

Les auteurs de l'étude expliquent ce fort dynamisme par "des possibilités de financement aisément accessibles" ainsi qu'une "confiance retrouvée dans les perspectives macroéconomiques". L'année 2020 avait été marquée par un repli (-4,6%) des activités M&A à cause de la pandémie.

Les investisseurs du placement privé ont également fait preuve d'une plus grande confiance, participant à 94 transactions au total, un chiffre inédit depuis le lancement de l'étude en 2013.

Deloitte dénombre 60 PME suisses qui ont réalisé une acquisition à l'étranger en 2021 (+30,4%), pour près de moitié dans des pays voisins, dont 30% pour la seule Allemagne.

Les sociétés faisant l'objet de fusions et acquisitions étaient surtout actives dans les secteurs des TMT (technologies, médias et télécommunications) et de la santé, deux domaines qui ont bénéficié de la vague de numérisation et d'innovation créée par la pandémie. Ces deux secteurs ont pesé pour respectivement 23% et 17% des transactions.

D'autre part, 173 PME suisses ont été reprises, 76 par des acheteurs nationaux (+10,1%) et 97 par des acheteurs à l'étranger. Parmi ces derniers, près des trois quarts sont des entreprises européennes, avec 36% issues des pays voisins. L'Allemagne (26%), les Etats-Unis et la Grande-Bretagne (chacun 18%) ont été les principaux pays d'origines des acheteurs hors des frontières.

Sur les 172 PME suisses reprises, 55 étaient enregistrées dans le canton de Zurich, ce qui en fait la région la plus dynamique. Berne et Genève suivaient, respectivement en deuxième et troisième position.

L'optimisme est de mise pour l'année en cours, quand bien même la situation pandémique reste fragile, "tout porte à croire que les activités M&A continueront à augmenter". "L'abondance de capitaux, les possibilités de financement actuellement favorables et les valorisations élevées des entreprises devraient continuer à doper le marché M&A", expliquent les auteurs de l'étude.

Le rapport annuel de Deloitte inclut dans les PME les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de francs suisses, qui emploient moins de 250 personnes et dont la valeur d'entreprise se situe entre 5 et 500 millions.

ol/jh