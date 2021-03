Les fusions et acquisitions des PME en dents de scie en 2020

Zurich (awp) - Fortement perturbées par la crise pandémique, les activités de fusions et d'acquisitions des petites et moyennes entreprises (PME) ont connu une chute historique au premier semestre de l'année dernière, avant de connaître un rebond tout aussi fort au deuxième semestre. Le retour de la confiance et de conditions de financement favorables devraient porter le marché en 2021.

Les transactions en fusions et acquisitions des PME ont chuté de 25% sur un an au premier semestre 2020, soit le recul le plus important jamais enregistré par le cabinet Deloitte depuis 2013.

Les acquisitions de PME suisses par des investisseurs étrangers ont en outre chuté de 14%, signe de l'incertitude généralisée engendrée par la pandémie de Covid-19. De la même manière, les PME suisses ont réduit de 13% sur un an leurs acquisitions à l'étranger en 2020, d'après une étude publiée mercredi par le cabinet anglo-américain.

"C'est au courant de l'été que nous avons observé un tournant, remarque Jean-François Lagassé, conseiller financier chez Deloitte. Le niveau de confiance a commencé à remonter et les entreprises se sont montrées plus pragmatiques pour entreprendre des opérations de fusions et acquisitions".

Elles l'ont notamment été en terre helvétique. Les transactions domestiques ont en effet enregistré une percée de 17% sur un an en 2020. Pour Deloitte, cette augmentation est la preuve "qu'en période de crise la tendance est aux acquisitions locales".

Ce retour à l'investissement a été renforcé par l'arrivée massive de liquidités provenant des fonds de capital-investissements (private equity), qui concentrent 44% des transactions en 2020, avec une hausse remarquée de 40% pour les acquisitions de PME étrangères par des fonds suisses.

L'incertitude de l'évolution pandémique mise à part, ces améliorations devraient stimuler les affaires en 2021, selon Deloitte. "Les perspectives s'éclaircissent, avec des niveaux de liquidités élevés, des taux d'intérêts durablement bas et un montant de fonds non investis (dry powder) sans précédent pour les investisseurs", conclut Jean-François Lagassé.

nj/rp