Les fusions et acquisitions en Amérique latine devraient reprendre en 2023, les introductions en bourse pourraient prendre plus de temps.

Le volume des opérations de fusions et acquisitions en Amérique latine a chuté de 35 % cette année, pour atteindre 86 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Roderick Greenlees, responsable mondial de la banque d'investissement chez Itau Unibanco Holding SA, a déclaré que la valeur totale des fusions et acquisitions, bien qu'inférieure à l'année record de 2021, se situait dans la fourchette historique des années précédentes.

Les banquiers prévoient que les volumes de fusions et acquisitions augmenteront jusqu'à 20 % dans la région l'année prochaine, l'Amérique latine devenant plus pertinente parmi les marchés émergents. De nombreux investisseurs des marchés émergents se sont déjà retirés de la Russie en raison de la guerre en Ukraine, et réduisent désormais leur exposition à la Chine, inquiets de l'impact des politiques erratiques du COVID, des tensions avec Washington et des finances opaques des entreprises chinoises.

L'Amérique latine a une grande opportunité d'augmenter sa part parmi les marchés émergents, a déclaré Nicolas Roca, co-responsable M&A Latam chez Citigroup.

"La volatilité liée aux élections dans la région a tendance à être de courte durée et n'affectera pas cette tendance", a-t-il déclaré, citant l'exemple de l'amélioration du marché au Chili un an après l'élection du gauchiste Gabriel Boric.

Les investisseurs attendent également les propositions de politique économique du président élu du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, le dernier gauchiste élu dans la région après le colombien Gustavo Petro, a déclaré Roca. Lula prend ses fonctions le 1er janvier et a annoncé que Fernando Haddad, fidèle au parti, sera son ministre des finances.

SOINS DE SANTÉ, ÉNERGIE

Pour la deuxième année consécutive, les transactions dans le secteur de la santé ont été parmi les plus importantes de la région.

L'acquisition de l'assureur brésilien Sul America SA par la chaîne d'hôpitaux Rede D'Or Sao Luiz SA pour 3,1 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction par actions a souligné l'activité du secteur. L'acquisition de l'opérateur de centres commerciaux BR Malls par Aliansce Sonae pour 2,1 milliards de dollars a commencé par une offre non sollicitée, un type de transaction inhabituel au Brésil il y a peu.

L'énergie devrait continuer à être un secteur très actif, en particulier les énergies renouvelables et les actifs de transmission, a déclaré Daniel Bassan, PDG d'UBS BB.

Fabio Medeiros, responsable de la banque d'investissement au Brésil pour Morgan Stanley, voit également une consolidation potentielle parmi les petites compagnies pétrolières qui se sont développées ces dernières années, en acquérant des actifs vendus par la compagnie pétrolière d'État Petrobras. On s'attend à ce que Lula mette fin aux cessions d'actifs de l'État.

Les taux d'intérêt élevés et les défaillances de crédit semblent motiver les transactions de détail qui ont lentement augmenté au cours des derniers mois, a déclaré Bassan d'UBS BB.

LES IPOS EN VEILLEUSE

Le retour des offres publiques initiales en 2023 semble plus difficile, selon les sources.

Les offres d'actions ont chuté de 61 % en Amérique latine cette année pour atteindre 13,4 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv jusqu'au 26 décembre. Les investisseurs brésiliens ont injecté de l'argent dans des actifs à revenu fixe alors que les taux d'intérêt de référence ont atteint 13,75 %.

Bien que les taux augmentent également dans d'autres marchés développés, l'Amérique latine est maintenant de retour sur le radar des investisseurs internationaux après qu'ils se soient retirés d'autres grands marchés, a déclaré Teodora Barone, directeur exécutif d'UBS BB.

La première introduction en bourse de l'année devrait être la cotation des actifs énergétiques détenus au Brésil par la société chinoise Three Gorges.

Les sociétés d'assainissement pourraient reprendre leurs intentions de cotation si le gouvernement Lula maintient les récentes lois qui réglementent le secteur et autorisent un volume plus élevé d'investissements privés.

Tableau de classement des fusions et acquisitions 2022- Amérique latine

Conseiller financier Volume (millions de dollars US) Nombre de transactions

Itau Unibanco 15 372 42

Banco BTG Pactual 13 911 71

Rothschild & Co 13 882 24

Banco Bradesco SA 13 146 58

Citi 10,605 14

Morgan Stanley 8,857 13

Lazard 7,404 17

JPMorgan 6,184 15

Santander CIB 5 996 35

Scotiabank 5,694 9

Total 88 026 1 354

Source : Refinitiv. Données YTD jusqu'au 26 décembre