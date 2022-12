Les futures augmentent avant les données de l'IPC, la décision sur le taux de la Fed est en ligne de mire.

Les principaux indices de Wall street ont interrompu une série de deux semaines de gains la semaine dernière, plombés par les craintes d'une récession potentielle l'année prochaine en raison de la prolongation des hausses de taux des banques centrales. Le Nasdaq a perdu 4 %, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont perdu respectivement 3,4 % et 2,8 %.

Les données sur l'inflation des prix à la consommation attendues mardi devraient montrer que les prix ont augmenté de 7,3 % en novembre sur une base annuelle, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 7,7 % du mois précédent, tandis que le taux de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait avoir ralenti à 6,1 % contre 6,3 % en octobre.

Les données suivront la lecture des prix à la production de novembre, légèrement plus élevés que prévu, vendredi, dans un contexte de hausse des coûts des services, mais la tendance est à la modération, l'inflation annuelle à la sortie de l'usine affichant sa plus faible augmentation en un an et demi.

Le résultat de la réunion de deux jours de la banque centrale américaine est prévu pour mercredi, les participants au marché monétaire voyant une probabilité de 91 % d'une hausse des taux de 50 points de base à 4,25 %-4,50 %, avec un pic des taux en mai 2023 à 4,96 %.

Dimanche, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a prévu une réduction substantielle de la pression sur les prix aux États-Unis en 2023, tout en reconnaissant un risque de récession.

"Les marchés évaluant le risque à double sens sur la trajectoire de hausse de la Fed, nous avons vu des échanges plus volatils en réponse aux points de données qui soutiennent l'un ou l'autre récit", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements, UBS Global Wealth Management.

"Mais dans l'ensemble, nous pensons qu'il y a encore beaucoup trop d'incertitude pour que les investisseurs adoptent une position de risque pour le moment."

À 6 h 10 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 73 points, soit 0,22 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 11,25 points, soit 0,29 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 39,25 points, soit 0,34 %.

La plupart des valeurs sensibles aux taux, dont Apple Inc, Amazon.com Inc et Alphabet Inc, ont gagné entre 0,4 % et 0,5 % dans les échanges de pré-marché.

La société de biotechnologie Horizon Therapeutics Plc a bondi de 14,1 % à la suite d'une offre de rachat d'Amgen Inc, tandis que Coupa Softwre Inc a bondi de 22,4 % à la suite d'un rapport médiatique selon lequel Thoma Bravo LLC serait en pourparlers avancés pour une acquisition.

Rivian Automotive Inc a chuté de 4,3 % après que la société a interrompu ses discussions de partenariat avec Mercedes-Benz Vans sur la production de fourgons électriques en Europe.