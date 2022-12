Les futures augmentent avant les données sur les demandes d'allocations de chômage, Tesla bondit

Les actions du constructeur de véhicules électriques ont progressé de 5,3 % dans les échanges de prémarchés après le commentaire de Musk. Elles ont mis fin à sept sessions de pertes mercredi, mais les effondrements de l'année ont entraîné une chute de 70 % de la valeur de l'action.

Les principales valeurs technologiques et de croissance comme Apple Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc et Amazon.com Inc ont gagné entre 0,7 % et 1 %, aidées par une baisse du rendement du Trésor à 10 ans.

"Il y a un certain élément d'achat à la baisse en cours, mais il semble être principalement axé sur les valeurs technologiques pour le moment", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital.

"La faible liquidité permet probablement à ces achats d'avoir un impact plus important que ce qui serait normalement le cas."

Les principaux indices de Wall street ont chuté de plus de 1 % mercredi, le Nasdaq atteignant un plus bas de clôture en 2022 alors que la hausse des cas de COVID en Chine et les tensions géopolitiques ont ajouté aux craintes d'une récession probable en 2023.

Sur le front des données, le rapport du département américain du travail devrait montrer que 225 000 Américains ont déposé des demandes d'allocations chômage la semaine dernière, contre 216 000 la semaine précédente, ce qui indique une certaine faiblesse sur un marché du travail par ailleurs tendu.

Un marché du travail solide et une économie américaine résiliente ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles les taux d'intérêt pourraient rester plus longtemps plus élevés, même si l'assouplissement des pressions inflationnistes entretient l'espoir de plus petites augmentations.

Le resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed pour juguler une inflation qui atteint des sommets depuis des décennies a frappé les actions cette année, l'indice de référence S&P 500 perdant 20 % et le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, perdant près de 35 % de sa valeur.

Toutefois, la préférence des investisseurs pour les actions à haut rendement de dividendes, qui sont étroitement liées à la santé économique, a permis d'éviter une baisse plus importante du Dow Jones, qui n'a perdu que 9,5 % sur l'année.

Les marchés évaluent maintenant à 69 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base par la banque centrale américaine lors de sa réunion de février et voient les taux atteindre un sommet à 4,93 % au cours du premier semestre de l'année prochaine...

À 6 h 18 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 70 points, soit 0,21 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 17 points, soit 0,45 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 80,25 points, soit 0,74 %.