Les futures augmentent en raison des rapports sur les bénéfices avant la décision de la Fed

Advanced Micro Devices Inc. a augmenté de 6 % dans les échanges de prémarchés après que le fabricant de puces ait prévu des revenus plus élevés que prévu pour l'année et le deuxième trimestre.

Son rival Nvidia Corp a ajouté 1,8 %.

Starbucks Corp a gagné 5,9 % après que la chaîne de cafés a affiché des revenus trimestriels optimistes.

Les traders s'attendent à une hausse des taux de 50 points de base et à l'annonce du début des réductions de son bilan de 9 000 milliards de dollars lorsque la Fed publiera sa déclaration à l'issue de sa réunion de politique générale de deux jours à 14 heures ET (1800 GMT).

Les projecteurs seront braqués sur la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, pour obtenir de nouveaux indices sur la portée et la rapidité des mesures que la banque centrale américaine est prête à prendre pour faire baisser l'inflation élevée.

Les craintes d'un coup porté à la croissance économique par une Fed belliciste, les résultats mitigés de certaines grandes entreprises de croissance, le conflit en Ukraine et les blocages liés à une pandémie en Chine ont récemment frappé la Bourse, les actions de croissance richement valorisées étant les plus touchées par les ventes.

Le sentiment baissier, ou les attentes selon lesquelles les prix des actions vont baisser au cours des six prochains mois, a fortement augmenté pour atteindre 59,4 % dans la dernière enquête de l'American Association of Individual Investors. La dernière fois que le sentiment baissier a dépassé ce niveau, c'était en mars 2009, pendant la crise financière.

À 6 h 48 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 119 points, soit 0,36 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 16,75 points, soit 0,4 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 40,25 points, soit 0,31 %.

La saison des rapports du premier trimestre bat son plein. Sur les 329 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats en date de mardi, 81,2 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les estimations de Refinitiv.

Livent Corp a bondi de 21,6 % après avoir affiché un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et renforcé ses perspectives de revenus pour 2022, car elle a bénéficié d'une hausse de la demande de lithium utilisé dans les batteries des véhicules électriques.

Airbnb Inc. a grimpé de 4,6 % après que la société de location de vacances a annoncé des revenus optimistes pour le deuxième trimestre, pariant sur une demande refoulée pour alimenter un été de voyages importants après l'assouplissement des restrictions COVID-19 au niveau mondial.

Wells Fargo a augmenté de 1% pour mener les gains parmi les grandes banques.

Sur le front des données, les lectures sur les emplois privés ADP et l'activité non-manufacturière ISM pour avril sont attendues plus tard dans la journée.