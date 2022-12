Les futures baissent alors que les investisseurs attendent plus de données avant la réunion de la Fed

Tous les principaux indices de Wall street ont enregistré une deuxième semaine consécutive de gains la semaine dernière, le S&P 500 ayant augmenté de 1,13 %, le Dow de 0,24 % et le Nasdaq de 2,1 %.

Mais vers la fin de la semaine, les actions ont perdu un peu de leur élan après que le robuste rapport sur l'emploi américain de novembre ait remis en question les espoirs d'une Fed moins agressive.

Les investisseurs considèrent qu'il y a 91 % de chances que la banque centrale américaine augmente les taux d'intérêt de 50 points de base la semaine prochaine, avec un pic des taux en mai 2023. [FEDWATCH]

Le Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux se réunit les 13 et 14 décembre. Il s'agit de la dernière réunion d'une année volatile, au cours de laquelle la banque centrale a tenté d'enrayer une hausse de l'inflation sur plusieurs décennies par des hausses record des taux d'intérêt.

Le resserrement agressif de la politique a également déclenché des inquiétudes quant à un ralentissement économique, JPMorgan, Citigroup et BlackRock faisant partie de ceux qui pensent qu'une récession est probable en 2023.

Un rapport de l'Institute of Supply Management devrait montrer que le secteur des services a progressé à un rythme plus lent en novembre, par rapport au mois précédent.

Les données sont attendues à 10 h (heure de l'Est) et font suite à une enquête menée la semaine dernière qui a montré que l'activité manufacturière s'est contractée pour la première fois en 2 ans et demi le mois dernier, la hausse des coûts d'emprunt ayant pesé sur la demande de biens.

Dans les autres données économiques de cette semaine, les investisseurs surveilleront également les commandes mensuelles des usines, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, les prix à la production et l'enquête de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs pour obtenir plus d'indices sur la santé de l'économie américaine.

À 6 h 01 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 139 points, soit 0,4 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 17,75 points, soit 0,44 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 33,75 points, soit 0,28 %.

Les actions de Tesla Inc ont chuté de 1,7 % dans les échanges de pré-marché, le constructeur de véhicules électriques prévoyant de réduire de plus de 20 % la production de décembre du Model Y dans son usine de Shanghai par rapport au mois précédent.

Les actions chinoises cotées aux États-Unis, comme Alibaba Group et JD.com, ont gagné environ 5,2 % chacune. Reuters a rapporté que la Chine était prête à annoncer dès mercredi un nouvel assouplissement de certaines des restrictions les plus sévères du monde en matière de COVID.