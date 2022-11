Les futures baissent alors que les investisseurs évaluent des données économiques mitigées.

Wall street a clôturé la session précédente en baisse, les sombres perspectives de Target Corp ayant suscité des inquiétudes chez les détaillants à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année, tandis que les actions des semi-conducteurs ont glissé de 4,3 % après la réduction de l'offre de Micron Technology Inc.

Les actions de Nvidia Corp ont augmenté de 2,2 % dans les échanges préliminaires du marché jeudi après que la société ait battu les estimations de revenus du troisième trimestre, aidée par une forte demande dans son activité de centre de données.

Ses pairs Advanced Micro Devices Inc et Intel Corp ont ajouté 1,2% et 0,4%, respectivement.

Les chiffres plus élevés que prévu des ventes au détail mercredi ont suscité des inquiétudes quant au fait que la vigueur continue des dépenses maintiendra la Réserve fédérale américaine sur la voie d'un nouveau resserrement de la politique monétaire, même si l'inflation en baisse donne à la banque centrale une marge de manœuvre pour réduire l'ampleur de ses hausses de taux d'intérêt.

"Wall street a été ébranlée par une image contradictoire de la vente au détail", a déclaré Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"Les ventes globales ont été plus fortes que prévu, ce qui montre que la résilience des consommateurs n'a pas été ébranlée par des hausses de taux d'intérêt démesurées visant à freiner la spirale des prix. Cela a renforcé les attentes selon lesquelles les taux plus élevés devront durer beaucoup plus longtemps pour faire la différence."

Les économistes de J.P.Morgan prévoient une "légère récession" au cours de la seconde moitié de l'année prochaine, étant donné que l'on s'attend à ce que la Fed resserre davantage sa politique monétaire dans sa lutte contre l'inflation.

À 04h39 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 41 points, soit 0,12%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 4,75 points, soit 0,12%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 8,75 points, soit 0,07%.

Les entreprises de croissance et de technologie méga-cap, telles que Tesla Inc, ont ajouté 0,4 %, tandis que Amazon.com Inc a fait preuve de retenue dans les premiers échanges avant la cloche.

Les actions de NetEase Inc, cotées aux États-Unis, ont chuté de 4 % après que Blizzard Entertainment a déclaré qu'il ne proposera plus de jeux tels que "World of Warcraft" et "Hearthstone" en Chine à partir de l'année prochaine.