Les futures baissent après de forts gains à la Bourse.

De nouvelles incertitudes découlant de la guerre en Ukraine ont également pesé sur le sentiment. Les forces russes ont bombardé l'est et le sud de l'Ukraine mercredi, selon des rapports, après que Washington a déclaré avoir vu des signes que Moscou se préparait à annexer formellement le territoire qu'elle a saisi pendant près de cinq mois de guerre.

Les actions de Netflix Inc ont bondi de 6,4 % avant le marché après avoir prédit qu'il renouerait avec la croissance de sa clientèle au cours du troisième trimestre, alors qu'il avait enregistré une baisse de 1 million d'abonnés au deuxième trimestre.

Le fournisseur de services de streaming a été le premier parmi les grandes entreprises technologiques à publier ses résultats trimestriels, ce qui a suscité l'espoir qu'elles obtiendront de bons résultats malgré un contexte économique mondial difficile.

Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont gagné plus de 2 % mardi, tandis que l'indice Nasdaq a progressé de 3 %, suite aux bons résultats des entreprises.

Les contrats à terme sur le Nasdaq sont restés stables mercredi.

"Les contrats à terme pointaient vers une ouverture plus élevée en essayant de s'appuyer sur le fort rallye d'hier, cependant, ils ont depuis baissé un peu, donc je soupçonne qu'il y a des prises de bénéfices", Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

"Une fois que les résultats seront connus, si nous voyons une répétition d'hier (bonne série de résultats), je pense que cette prise de bénéfices sera de courte durée."

Bien que les données optimistes de vendredi sur les ventes au détail et le sentiment des consommateurs aient apaisé certaines inquiétudes concernant l'économie, les craintes d'une récession ou d'un fort ralentissement subsistent alors que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.

Au cours de cette saison de publication de rapports, les analystes s'attendent à ce que le bénéfice global du S&P 500 augmente de 5,8 % en glissement annuel, soit une baisse par rapport à l'estimation de 6,8 % au début du trimestre, selon les données de Refinitiv.

Une coupure totale des flux de gaz russe vers l'Europe est "un scénario probable", a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le constructeur de véhicules électriques Tesla Inc a gagné 0,8 % avant la publication de ses résultats après la clôture du marché, tandis que les actions d'Apple Inc, Amazon.com Inc et Meta Platforms Inc ont ajouté entre 0,1 % et 0,3 %.

À 6h58 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 48 points, soit 0,15%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 5,5 points, soit 0,14%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 5,25 points, soit 0,04%.