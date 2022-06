Les futures bondissent après la pire semaine pour le S&P 500 depuis mars 2020

Chacun des trois principaux indices de Wall Bourse a chuté pour la troisième semaine consécutive dans un contexte de volatilité accrue, tandis que l'indice S&P 500 a subi vendredi sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis mars 2020, suite à la plus importante hausse de taux de la Réserve fédérale en près de trois décennies.

Les marchés ont prévu des hausses de taux agressives de la part de la banque centrale américaine en juillet et en septembre pour lutter contre l'inflation galopante, certains investisseurs se demandant si la Fed peut organiser un atterrissage en douceur de l'économie et éviter une récession.

Goldman Sachs voit désormais une probabilité de 30 % que l'économie américaine bascule dans la récession au cours de l'année prochaine, alors que sa prévision précédente était de 15 %.

Tous les yeux sont maintenant tournés vers le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant la commission bancaire du Sénat mercredi pour obtenir des indices sur les futures hausses de taux d'intérêt.

À 6 h 10 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 492 points, soit 1,65 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 67 points, soit 1,82 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 207,5 points, soit 1,84 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, sont déjà dans un marché baissier, le premier ayant perdu 23,4 % par rapport à son record de clôture du 3 janvier. Les marchés étaient fermés lundi pour la fête du 19 juin.

Les méga valeurs technologiques et de croissance Microsoft Corp, Meta Platforms, Apple Inc, Alphabet Inc, Amazon.com et Tesla Inc ont augmenté entre 1,4 % et 3,1 % dans les échanges de pré-marché.

Wells Fargo a ajouté 2,4 % pour mener les gains parmi les grandes banques.

Exxon Mobil Corp s'est raffermi de 3,2 % après que QatarEnergy a signé un accord avec la major pétrolière pour l'expansion North Field East de l'État du Golfe, le plus grand projet de gaz naturel liquéfié au monde.

Spirit Airlines a bondi de 12,7 %, JetBlue Airways ayant adouci son offre pour convaincre le transporteur à très bas coûts d'accepter son offre plutôt que celle de son rival Frontier Airlines.